Более половины боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки произошло на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ
В течение 17 апреля 2025 года Силы обороны провели 143 боевых столкновения с российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское, Осоевка и Угроиды Сумской области; Купянск Харьковской области; Константиновка, Русин Яр, Попов Яр, Малиновка, Александроград, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Лукьяновское, Каменское Запорожской области; Херсон.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков.
Харьковщина
На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.
На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.
На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.
Юг
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.
Ситуация в Курской области
В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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На Комарівському напрямку противник закріпився на південь від Розливу і в Костянтинополі. Бої йдуть у напрямку населеного пункту Богатир.
На Костянтинівському напрямку (з півдня) противник штурмує Суху Балку і продовжує тиснути на північний захід від Валентинівки вздовж лісосмуг.
На Лиманському напрямку російські війська ведуть штурмові дії у напрямку населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Торське та в Ямполівці.
У селищі Нове по піхоті противника було завдано ударів FPV-дронами.
На Куп'янському напрямку тривають бої на західному березі річки Оскіл у напрямку Кондрашівки, Дворічної та Кам'янки.
У Курській області йдуть важкі бої на схід від населеного пункту Олешня, в районі урочища Глибоке, на північ від населеного пункту Горналь і в районі урочища Велике, в районі якого розташований Свято-Миколаївський Білогірський монастир."