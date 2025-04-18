Более половины боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки произошло на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

В течение 17 апреля 2025 года Силы обороны провели 143 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня.



Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское, Осоевка и Угроиды Сумской области; Купянск Харьковской области; Константиновка, Русин Яр, Попов Яр, Малиновка, Александроград, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Лукьяновское, Каменское Запорожской области; Херсон.

Читайте: Сутки на Запорожье: враг ударил по 13 населенным пунктам Запорожской области. Прифронтовые громады атакованы КАБами (обновлено)

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.



На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

Читайте: В Торецке до сих пор продолжаются уличные бои, ситуация остается стабильно тяжелой, - ОСГВ "Хортица"

Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.



На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.



На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.



За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.



На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.



На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

Читайте также: Бои на юге: враг активизировался на Ореховском направлении, начали действовать штурмовые подразделения, - Силы обороны

Юг

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

Ситуация в Курской области

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 938 970 человек (+1530 за сутки), 10 662 танка, 26 530 артсистем, 22 257 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА























