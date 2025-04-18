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Новости Ситуация на фронте Ситуация на Покровском направлении
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Более половины боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки произошло на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года

В течение 17 апреля 2025 года Силы обороны провели 143 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское, Осоевка и Угроиды Сумской области; Купянск Харьковской области; Константиновка, Русин Яр, Попов Яр, Малиновка, Александроград, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Лукьяновское, Каменское Запорожской области; Херсон.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

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Юг

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

Ситуация в Курской области

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года
Ситуация на фронт по состоянию на утро 18 апреля 2025 года

Автор: 

Генштаб ВС (6275) боевые действия (4049) война в Украине (3840)


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@ "Зведення на ранок 18 квітня:

На Комарівському напрямку противник закріпився на південь від Розливу і в Костянтинополі. Бої йдуть у напрямку населеного пункту Богатир.

На Костянтинівському напрямку (з півдня) противник штурмує Суху Балку і продовжує тиснути на північний захід від Валентинівки вздовж лісосмуг.

На Лиманському напрямку російські війська ведуть штурмові дії у напрямку населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Торське та в Ямполівці.
У селищі Нове по піхоті противника було завдано ударів FPV-дронами.

На Куп'янському напрямку тривають бої на західному березі річки Оскіл у напрямку Кондрашівки, Дворічної та Кам'янки.

У Курській області йдуть важкі бої на схід від населеного пункту Олешня, в районі урочища Глибоке, на північ від населеного пункту Горналь і в районі урочища Велике, в районі якого розташований Свято-Миколаївський Білогірський монастир."
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18.04.2025 09:00 Ответить
на Торецьку потребує підкріплення.
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19.04.2025 09:27 Ответить
Торецька вже нема як населеного пункту. Там лише добрі оборонні позиції (руїни, стіни, підвали, каналізаційні ходи) для наших (а, останнім часом і кацапів) військових.
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19.04.2025 18:12 Ответить
 
 