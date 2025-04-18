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Новости Удары по энергетике
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ОП о заявлении Пескова: Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта

Энергетическое перемирие

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление представителя российского диктатора Владимира Путина - Дмитрия Пескова о завершении моратория на обстрелы энергообъектов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления. Но, учитывая неадекватность россиян и данные разведки, вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время накануне Пасхи или после нее", - сказал Литвин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлениях Трампа о прекращении огня на этой неделе: Идут сложные контакты

Напомним, сегодня, 18 апреля, пресс-секретарьроссийского правителя Дмитрий Песков заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новые удары по энергетическим объектам в Украине, они могут произойти накануне или после Пасхи.

Автор: 

Песков Дмитрий (1872) энергетика (2560) Литвин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+12
відповідь зельоних гнид московським вошам ))
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18.04.2025 16:50
+8
Ох'уєнне "перемир'я" підписали.
Орки, зазвичай, якраз місяць ті ракети і збирали на один обстріл...
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18.04.2025 17:08
+7
у самих хитрих кацапів на НПЗ ще є час взяти відпустку на пару тижнів з 25 квітня.
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18.04.2025 16:53
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відповідь зельоних гнид московським вошам ))
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18.04.2025 16:50 Ответить
у самих хитрих кацапів на НПЗ ще є час взяти відпустку на пару тижнів з 25 квітня.
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18.04.2025 16:53 Ответить
Сегодняшний удар по Харькову - вот вам и перемирие
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18.04.2025 16:57 Ответить
А це таке якесь незрозуміле перемиря,по містах з людьми можна а по енергетиці ні Зеленському,як перед повномасш було економіку зберегти так і тепер головне-енергетика а не люди
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18.04.2025 17:14 Ответить
радник Литвин розуміє, що слова не мають значення?
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18.04.2025 17:01 Ответить
Надо не дни считать, а мацкву и мацквичей уничтожать каждый день.
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18.04.2025 17:08 Ответить
Ох'уєнне "перемир'я" підписали.
Орки, зазвичай, якраз місяць ті ракети і збирали на один обстріл...
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18.04.2025 17:08 Ответить
Можно подумать заявления ОП что-то значат, тоже мне, нанесли "ответный удар", клоуны.
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18.04.2025 17:08 Ответить
Це типу, кацапи будуть обстрілювати енергетику вже зараз (хоча вони і так це робили), а наші не чіпатимуть нпз кацапів ще 8 днів? Потужно-незламно
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18.04.2025 17:11 Ответить
"Я не лох"
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18.04.2025 17:13 Ответить
Njedumaju, chto kacapam osobenno intjeresno mnjenjije Yeljenskovo i&ilji jevo biroja....
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18.04.2025 17:14 Ответить
оцей скацаплений гімноротий радник литвин вважає, що хай лапті луплять по дітям, але головне не по підстанціям! бо енергетика, це бізнес.
а все інше, то таке.....
і звісно, у відповідь ми не будемо бити!
мабуть ось ось заарештують чергового генерала, що віддав наказ ******* по кацапам, зі всією люттю, після 25 березня.....
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18.04.2025 17:31 Ответить
От тепер любителі укладати угоди з рашистами докажіть що угода про енергетичне перемир'я дійсна якщо кацапоїди кажуть що перемир'я закінчилось. Те ж саме буде і з угодою про замороження війни. Рашисти зберуться з силами і коли їм буде зручно полізуть далі ще й звинуватять Україну
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18.04.2025 17:45 Ответить
 
 