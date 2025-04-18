ОП о заявлении Пескова: Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление представителя российского диктатора Владимира Путина - Дмитрия Пескова о завершении моратория на обстрелы энергообъектов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления. Но, учитывая неадекватность россиян и данные разведки, вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время накануне Пасхи или после нее", - сказал Литвин.

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Напомним, сегодня, 18 апреля, пресс-секретарьроссийского правителя Дмитрий Песков заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новые удары по энергетическим объектам в Украине, они могут произойти накануне или после Пасхи.