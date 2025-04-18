ОП о заявлении Пескова: Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта
В Офисе президента Украины отреагировали на заявление представителя российского диктатора Владимира Путина - Дмитрия Пескова о завершении моратория на обстрелы энергообъектов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления. Но, учитывая неадекватность россиян и данные разведки, вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время накануне Пасхи или после нее", - сказал Литвин.
Напомним, сегодня, 18 апреля, пресс-секретарьроссийского правителя Дмитрий Песков заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.
В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новые удары по энергетическим объектам в Украине, они могут произойти накануне или после Пасхи.
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Орки, зазвичай, якраз місяць ті ракети і збирали на один обстріл...
а все інше, то таке.....
і звісно, у відповідь ми не будемо бити!
мабуть ось ось заарештують чергового генерала, що віддав наказ ******* по кацапам, зі всією люттю, після 25 березня.....