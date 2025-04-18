Подписаны сотни контрактов по программе "18-24", - Минобороны

По программе для добровольцев "Контракт 18-24" подписаны уже сотни контрактов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подписано сейчас уже сотни контрактов. Люди уже получили первые выплаты, приняли присягу и, соответственно, готовятся к выполнению боевых задач", - отметил Лазуткин.

По его словам, около 1,5 тысячи кандидатов уже сейчас находятся на финальной стадии отбора подписания. Также проект демонстрирует стабильный рост.

"Расширяется и количество подразделений, и должностей стало больше вдвое. К проекту уже приобщены 16 боевых бригад Вооруженных сил Украины, также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Перечень расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности. Это позволяет масштабировать проект и охватывать более широкий спектр задач", - добавил представитель Минобороны.

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Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую". В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.