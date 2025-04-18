РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5259 посетителей онлайн
Новости Контракт 18-24
1 608 9

Подписаны сотни контрактов по программе "18-24", - Минобороны

Добровольцы 18-24 приняли присягу

По программе для добровольцев "Контракт 18-24" подписаны уже сотни контрактов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подписано сейчас уже сотни контрактов. Люди уже получили первые выплаты, приняли присягу и, соответственно, готовятся к выполнению боевых задач", - отметил Лазуткин.

По его словам, около 1,5 тысячи кандидатов уже сейчас находятся на финальной стадии отбора подписания. Также проект демонстрирует стабильный рост.

"Расширяется и количество подразделений, и должностей стало больше вдвое. К проекту уже приобщены 16 боевых бригад Вооруженных сил Украины, также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Перечень расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности. Это позволяет масштабировать проект и охватывать более широкий спектр задач", - добавил представитель Минобороны.

Читайте также: До 500 человек: Заявок на "Контракт 18-24" чрезвычайно много, но не у всех доходит до подписания, - Палиса

Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую". В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.

Автор: 

Минобороны (9329) мобилизация (2762) добровольцы (1167) рекрутинг (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сотні
показать весь комментарий
18.04.2025 17:30 Ответить
Програма "Контракт 60-65" не розглядається? Після введення обмежень виплат пенсії для неучасників АТО (ООС) (Постанова КМУ 1 від 3.01.2025) можна знайти охочих....
показать весь комментарий
18.04.2025 17:32 Ответить
рассматривается 14-80, все по плану
показать весь комментарий
18.04.2025 18:03 Ответить
середнє довголіття теж Постановою КМУ встановлять до 80 чи так і буде 66?
показать весь комментарий
18.04.2025 18:07 Ответить
Перепрошую, 14-88
показать весь комментарий
18.04.2025 19:35 Ответить
Прийдеться мусорне підкидать і шантажувать ,бо нема дурних!
показать весь комментарий
18.04.2025 17:38 Ответить
"знаходяться на фінальній стадії відбору підписання."

тобто навіть ще не підписали

черговий зельоний кіздьож від гнид
показать весь комментарий
18.04.2025 17:43 Ответить
какая радость
показать весь комментарий
18.04.2025 18:00 Ответить
Точніше 503
показать весь комментарий
18.04.2025 20:24 Ответить
 
 