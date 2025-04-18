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Украина и РФ завтра проведут обмен пленными 246 на 246 при посредничестве ОАЭ, - Sky News
В субботу, 19 апреля, Россия и Украина проведут новый обмен пленными.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Источник издания сообщил, что во время этого обмена будет обменяно около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военнослужащих.
В обмене примут участие по 246 заключенных с каждой стороны, сообщил источник.
Общее количество пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ сейчас составляет 3 233 человека.
Обмен состоялся после того, как Марко Рубио, государственный секретарь США, предупредил, что США прекратят попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что перемирие может быть достигнуто.
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