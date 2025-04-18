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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ завтра проведут обмен пленными 246 на 246 при посредничестве ОАЭ, - Sky News

Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов

В субботу, 19 апреля, Россия и Украина проведут новый обмен пленными.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Источник издания сообщил, что во время этого обмена будет обменяно около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военнослужащих.

В обмене примут участие по 246 заключенных с каждой стороны, сообщил источник.

Общее количество пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ сейчас составляет 3 233 человека.

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Обмен состоялся после того, как Марко Рубио, государственный секретарь США, предупредил, что США прекратят попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что перемирие может быть достигнуто.

Автор: 

военнопленные (1070) обмен (1374) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+3
вс' да пофиг , лиш би наши били дома
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18.04.2025 20:06
+1
"В обміні візьмуть участь по 246 ув'язнених з кожної сторони" - яких ув'язнених? ви там геть *****...?
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18.04.2025 19:55
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Міняти людей на худобу, що мабуть буде краще !!!!
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18.04.2025 19:52 Ответить
"В обміні візьмуть участь по 246 ув'язнених з кожної сторони" - яких ув'язнених? ви там геть *****...?
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18.04.2025 19:55 Ответить
там якесь незрозуміле повідомлення з самого початку: The source told Reuters that nearly 500 Russian and Ukrainian prisoners and 46 injured soldiers will be exchanged in the latest swap.
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18.04.2025 20:03 Ответить
Походу скай ньюс забуло вказати, що це PoW: prisoners of war.
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18.04.2025 20:11 Ответить
я ж саме про це...
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18.04.2025 21:06 Ответить
Не звизди, главное наши ребята из концлагеря вернутся к бабам\детям (жёны не в обиду за баб(.
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18.04.2025 20:09 Ответить
ти тормоз мабуть незрозумів що я мав на увазі?
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18.04.2025 21:04 Ответить
вс' да пофиг , лиш би наши били дома
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18.04.2025 20:06 Ответить
Повідомляють, що в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
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18.04.2025 23:04 Ответить
 
 