Сегодня на Покровском направлении обезврежено 252 оккупанта, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 124 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, применив девять ракет и 124 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1014 дронов-камикадзе и осуществили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Грековка, Надия, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка, Торское. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Спирного и Верхнекаменского, один бой до сих пор продолжается.

С начала суток на Краматорском направлении враг четыре раза атаковал в районе Часова Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

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На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы, в настоящее время еще продолжаются семь боестолкновений.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 252 оккупанта, из которых 124 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, пять пунктов управления БпЛА, миномет, два средства РЭБ, средство спутниковой связи, девять БпЛА; также повредили самоходную артиллерийскую установку, танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три мотоцикла.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного, еще одна атака продолжается. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Мирное и Новополье.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке. На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.

На Ореховском направлении украинские защитники отражали три атаки противника в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки, один бой еще продолжается. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор продолжается один бой. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.