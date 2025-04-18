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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
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Враг пытался прорвать оборону ВСУ на мотоциклах на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 17 апреля, российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Харьковском направлении боестолкновений не произошло.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили вражеские штурмовые действия у Петропавловки и Загрызово. Потерь наших позиций не допущено.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала украинские оборонительные укрепления возле населенных пунктов Новосергиевка, Редкодуб, Новомихайловка, Ямполовка и Новое. Штурмовые действия врага отражены. Попытки врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве оказались тщетными.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

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На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия различной интенсивности происходили в направлениях Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки и Торецка. Потерь позиций не допущено.

Армия агрессора продолжает атаковать наши оборонительные укрепления на Покровском направлении в районах Малиновки, Елизаветовки, Котляровки, Удачного, Новосергиевки, Лисовки, Котлино, Новоторецкого, Алексеевки, Луча и Андреевки. Для штурмовых действий на направлении враг применил 21 бронемашину и 96 единиц мототехники. В результате нашего огневого воздействия атака была отбита, а задействованная в ней техника - уничтожена. Потерь позиций не допущено.

На Новопавловском направлении враг на четырех мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. Три мотоцикла уничтожены вместе с экипажами, один - поврежден. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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ОСГВ Хортица (360) боевые действия (4049) война в Украине (3840)


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скажені макси
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18.04.2025 09:07 Ответить
кажуть, що на озброєнні параші є броньовані мотоцикли . У кінноті буденного ефктивність і то була більшою
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18.04.2025 09:12 Ответить
Такого московського лайна, до кабздона, ***** направив, більше 930.000 туш орків, з 2022 року!
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18.04.2025 09:14 Ответить
Мотоцикли - веліки - самокати - ролики і в кишенях насіння соняху
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18.04.2025 09:22 Ответить
 
 