Украина активизирует производство артиллерии. Евросоюз наращивает инвестиции, - The Washington Post
Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США. Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что производство украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана" выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.
Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц. До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины
"Во-первых, это - дешевле. Во-вторых, это - быстрее. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики", - цитирует издание представительницу ЕС в Киеве Катарину Матернову.
Однако существуют сомнения, что Европа сможет полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в сфере поставок систем противовоздушной обороны. По данным The Washington Post, в связи с этим все большее количество стран Европы рассматривает возможность вливания средств непосредственно в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также исчерпываются.
"Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для разработки вооружений, например беспилотников", - констатировал европейский источник издания.
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина достигла "огромных успехов" в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.
По его словам, более 85 процентов комплектующих для "Богданы" производят в Украине, до конца года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.
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