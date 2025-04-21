Украина активизирует производство артиллерии. Евросоюз наращивает инвестиции, - The Washington Post

Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США. Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что производство украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана" выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.

Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц. До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины

"Во-первых, это - дешевле. Во-вторых, это - быстрее. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики", - цитирует издание представительницу ЕС в Киеве Катарину Матернову.

Однако существуют сомнения, что Европа сможет полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в сфере поставок систем противовоздушной обороны. По данным The Washington Post, в связи с этим все большее количество стран Европы рассматривает возможность вливания средств непосредственно в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также исчерпываются.

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"Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для разработки вооружений, например беспилотников", - констатировал европейский источник издания.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина достигла "огромных успехов" в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.

По его словам, более 85 процентов комплектующих для "Богданы" производят в Украине, до конца года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

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