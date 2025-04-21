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Украина активизирует производство артиллерии. Евросоюз наращивает инвестиции, - The Washington Post

Возросло производство гаубиц Богдана

Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США. Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что производство украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана" выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.

Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц. До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины

"Во-первых, это - дешевле. Во-вторых, это - быстрее. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики", - цитирует издание представительницу ЕС в Киеве Катарину Матернову.

Однако существуют сомнения, что Европа сможет полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в сфере поставок систем противовоздушной обороны. По данным The Washington Post, в связи с этим все большее количество стран Европы рассматривает возможность вливания средств непосредственно в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также исчерпываются.

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"Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для разработки вооружений, например беспилотников", - констатировал европейский источник издания.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина достигла "огромных успехов" в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.

По его словам, более 85 процентов комплектующих для "Богданы" производят в Украине, до конца года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

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Автор: 

производство (465) Евросоюз (17124) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+12
Если бы Зеленский занимался вверенными ему функциями с самого начала каденции - то не было бы и такого количества жертв и потерянных территорий.
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21.04.2025 10:07
+8
Теперь расхлебываем что стадионы с бассейнами оказались важнее "Богдан", "Вильх" и "Нептунов". А асфальт оказался важнее снарядов и ракет.
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21.04.2025 10:09
+7
Ви занадто оптимістичні.
Зеленський і зараз не займається виробництвом зброї!
Це все робиться на нижчому рівні, без підтримки верховної влади.
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21.04.2025 10:22
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Если бы Зеленский занимался вверенными ему функциями с самого начала каденции - то не было бы и такого количества жертв и потерянных территорий.
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21.04.2025 10:07 Ответить
Теперь расхлебываем что стадионы с бассейнами оказались важнее "Богдан", "Вильх" и "Нептунов". А асфальт оказался важнее снарядов и ракет.
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21.04.2025 10:09 Ответить
Звісно піаніст все про.бав. Так що зараз українцям в гроб лягати? Спасибі Європі, що надає величезні гроші та обладнання.
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21.04.2025 10:30 Ответить
Украинцам нужно, прежде всего, перестать быть инфантильными дебилами. И все придет. Сейчас мы платим по счетам за ошибки 2010 и 2019. "Безумие и отвага" - это про нас.
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21.04.2025 11:57 Ответить
Ага, ага. Турчинов став у позу і пішов, а міг би й далі цим займатись. Це точно як кент з ніком 18с49ed2, як став у позу кацапомовного так і продовжує звиздіти.
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22.04.2025 20:13 Ответить
Ви занадто оптимістичні.
Зеленський і зараз не займається виробництвом зброї!
Це все робиться на нижчому рівні, без підтримки верховної влади.
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21.04.2025 10:22 Ответить
Не факт. Є речі, до яких довбо@обів категорично підпускати не можна. І якби торчок і справді повною мірою займався саме обов'язками президента, при його "розумі", освіті, досвіді, то ще невідомо, скільки б той прибецок дров наламав. А виконувати обов'язки президента так, як цього вимагає Конституція, закони і здоровий глузд, воно просто не здатне.
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22.04.2025 15:20 Ответить
ось так то , передайте рудому - Крім Наш !
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21.04.2025 10:09 Ответить
наївний, у ОПі куди не плюнь, попадеш у підЄрмачного крота чи чліна приЗЕбіленої ко&манди.
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21.04.2025 10:52 Ответить
Надої подвоюються
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21.04.2025 13:18 Ответить
В цій справі головне тиша.
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21.04.2025 14:54 Ответить
Дурна прикмета розводити пустозвонство навколо ВПК.
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21.04.2025 16:10 Ответить
 
 