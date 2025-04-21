Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Белозерке: погибла женщина, ранены 2 человека

Российские войска атаковали с дрона гражданских в Белозерке Херсонской области. Погибла женщина, ранения получили 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская армия атаковала с дрона жителей Белозерки, которые шли по улице. Из-за сброса взрывчатки погибла женщина старшего возраста. Мои соболезнования родным и близким убитой.



Также в больницу доставили 47-летнего мужчину. Он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице. Еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

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