Первые идеи, что что-то идет не туда, были после инаугурации Зеленского, - Разумков

Бывший спикер ВР и нардеп Дмитрий Разумков заявил, что у президента Зеленского хотели, чтобы Верховная Рада была ручной.

Об этом он заявил в интервью Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

"У меня первые идеи, что оно идет не совсем туда, были после инаугурации президента. А потом первый "вообще не туда" - это была история перед началом работы Верховной Рады. Зеленский хотел принять в первую ночь за основу в целом, с нарушением Конституции, законы и т.д., - 73 закона", - сказал он.

Однако, по словам Разумкова, на заседании фракции "Слуга народа" большинство присутствующих не поддержали идею Зеленского.

"Они хотели ручную Верховную Раду. Я не хотел ручную. Я считаю, что парламент - это отдельная институция, которая выполняет свои функции. Есть президент. Я с уважением отношусь к должности президента. ... Им просто было трудно меня снять длительный промежуток времени, а потом появился момент", - добавил он.

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