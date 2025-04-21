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Первые идеи, что что-то идет не туда, были после инаугурации Зеленского, - Разумков

Разумков рассказал о команде Зеленского в 2019 году

Бывший спикер ВР и нардеп Дмитрий Разумков заявил, что у президента Зеленского хотели, чтобы Верховная Рада была ручной.

Об этом он заявил в интервью Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

"У меня первые идеи, что оно идет не совсем туда, были после инаугурации президента. А потом первый "вообще не туда" - это была история перед началом работы Верховной Рады. Зеленский хотел принять в первую ночь за основу в целом, с нарушением Конституции, законы и т.д., - 73 закона", - сказал он.

Однако, по словам Разумкова, на заседании фракции "Слуга народа" большинство присутствующих не поддержали идею Зеленского.

"Они хотели ручную Верховную Раду. Я не хотел ручную. Я считаю, что парламент - это отдельная институция, которая выполняет свои функции. Есть президент. Я с уважением отношусь к должности президента. ... Им просто было трудно меня снять длительный промежуток времени, а потом появился момент", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов прийти на дебаты с Порошенко, если это позволит его гастрольный график, - спикер штаба Разумков

Автор: 

ВР (29246) Зеленский Владимир (20365) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+59
Да ты же с зелей с одного свинарника. Только "турнул" тебя свинопас от кормушки, как и Богдана
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21.04.2025 15:43
+45
зельоноватное гівно вспливає..смердить "виборами" )
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21.04.2025 15:41
+37
Так ВР й так ручна!
Куди далі?!
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21.04.2025 15:41
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зельоноватное гівно вспливає..смердить "виборами" )
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21.04.2025 15:41 Ответить
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21.04.2025 19:57 Ответить
Лично я понял, что что-то не туда, когда впервые увидел и услышал "я иду в президенты". Сначала думал, анонс нового концерта, потом ужаснулся, понимая, что не анонс концерта. А страшно мне стало, когда увидел поведение новоизбранного , когда он шел на инаугурацию, прыгая перед зрителями. И это я лично с парнем не знаком и не контактировал никогда, как пан Разумков. Так что темнит немного бывший спикер, мягко говоря.
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21.04.2025 20:43 Ответить
лично я ***** в апреле 19.когда шел на выборы.подошел к девочкам,проводившим экзит пол.и когда они сказали,что подавляющее большинство проголосовало за Зебила,..я помню свое ощущение надвигающейся катастрофы.я об этом трубил всем знакомым,но они только ржали.но даже я,ни на минуту тогда не мог представить,насколько кровавая будет эта катастрофа. К которой мудрый Зе привел вместе с 73% кретинов.
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21.04.2025 21:27 Ответить
Так ВР й так ручна!
Куди далі?!
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21.04.2025 15:41 Ответить
выборами запахло... йюлька чет опаздывает....
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21.04.2025 15:42 Ответить
Юля не опаздывает, уже и Иван Сулима был отметился в комментах, на месте уже.
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21.04.2025 20:44 Ответить
Сулима тут--"смотрящій" від бабийулі. Парочка його колег по партії (Всеволод Марчелло та MsSkifia f873ab28) мабуть вже перелогінились.
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22.04.2025 10:02 Ответить
Да ты же с зелей с одного свинарника. Только "турнул" тебя свинопас от кормушки, как и Богдана
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21.04.2025 15:43 Ответить
Так, і завдяки діям Разумкова багато чого було прийнято із порушенням Конституції і регламенту. А найголовнвше, що понаприймали різних хотєлок росіян і всіх олігархів, що поназаписував Портнов і через Коломойського всунули Зеленьському " для ісполнєнія".
Це куди діти, Разумков?
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21.04.2025 16:10 Ответить
А хто пропихував Закон про дерибан сільськогосподарських земеля , закон ,про так званий "ігрорний бізнес 2 та інший непотріб ,часом не Разумков ,а тепер він "опозіціонером " став.
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21.04.2025 16:48 Ответить
так, це дві шайки риго-аналів. В них там існує декілька, п'ять-шість-сім шайок, тому там також присутня своя апазціція; одні групи об'єднуються проти інших. Зараз там в фаворі група дермака.
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21.04.2025 16:12 Ответить
Тут зрозуміло, бо ж кремль багатший за ахмєтку/фірташа/пінчука/каломойшу.
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22.04.2025 10:07 Ответить
Раз "турнув" значить не дуже зручні були, не такі як теперішні ...
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21.04.2025 16:13 Ответить
Ну дійсно "не зручний". Бо себе бачив переможцем у наступних перегонах.Чим цей русофіл відрізняється від зеленського крім прізвиша?
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21.04.2025 16:20 Ответить
У нього IQ вищий. А це може бути ще гіршим варіантом ніж нинішній " артіст"
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21.04.2025 19:07 Ответить
На шостий рік вам розкажу правду.
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21.04.2025 15:43 Ответить
Сподівається, що ми шось вже забули з його "напрацювань" на користь олігархів.
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22.04.2025 10:10 Ответить
Нічого, Дмитре, зараз виберемо тебе, і все піде туди, так-так, саме туди ))
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21.04.2025 15:45 Ответить
Ну теперь она точно ручная с ручным Порошенко и юлькой
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21.04.2025 15:45 Ответить
Ви тут не дуже на юлію владіміравну, а то зара явиться Иван Сулима та надере вам вуха.
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21.04.2025 15:50 Ответить
"ручного" Пороха ЕрЗе-шники не пресували би. Як не пресують нікого з Голосу.
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21.04.2025 16:14 Ответить
Вперше бачу "зелену" журавля . Ну і як воно бути з тими для кого "яка різниця"?
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21.04.2025 16:25 Ответить
почалась передвиборча гонка
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21.04.2025 15:46 Ответить
Чергова зелено-синя шмаркля до влади рветься.
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21.04.2025 15:47 Ответить
Шість рочків тому мудрий нарід поставив крапку на країні.
Як вам 73% зараз?
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21.04.2025 15:48 Ответить
Для 73% сьогоднішній день зробити*днем дурня*-бо дурень це невиліковно.
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21.04.2025 16:06 Ответить
тільки не 6 рочків, а приблизно 11 з половиною
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21.04.2025 16:23 Ответить
жабо-гадюкінг стартував.
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21.04.2025 15:50 Ответить
В мене перші ідеї, що щось йде не туди виникли після підсумків першого туру виборів 2019. Я був в шоці від такої кількості "мудрого наріду". Я вже не кажу про другий тур та виборів до ВРУ
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21.04.2025 15:51 Ответить
Пізно пити "Боржомі"-то по-французськогрузинськи,культурно...По-нашому ,коротко і зрозуміліше-пізно всрався.
Наше суспільство дааавно до того йшло,не варто тим,хто не голосував за зеленого членограя в 19році вмивати руки і вдавати з себе невинних монашок,перекладаючи усю відповідальність на любителів халявних шашликів і какаяразніц.
Майдани робились руками і кров"ю кількох десятків тисяч небайдужих і відважних громадян.На велику країну це абсолютний мізер.Решта сиділи по домівках у зомбоящиках і співчували.Навіть після перемоги Майданів ця аморфна переважна більшість не спромоглися на місцях довести справу до кінцевого результату і в підсумку ми отримали в 19 році добре закамуфльований реванш.І він би по оманському сценарію точно відбувся,якби не героїзм і звитяга знову ж таки кількох десятків тисяч відважних.
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21.04.2025 17:18 Ответить
Аналогічно. Був шок. Я думала, що Коломойський щось собі виторгує у Порошенка і тоді зе зніме кандидатуру перед 2-м туром).

Може це смішно, але я тоді НАСКІЛЬКИ не могла повірити у результати 1-го туру. Ну, а другий тур - хотілось залізти у вмиральню.
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21.04.2025 18:21 Ответить
Катруся-все так и было.я уже писал.после выборов Зебила,я физически ощутил наступление пиз..еца.только его масштабов не мог представить
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21.04.2025 21:31 Ответить
Разумков добряче приклав руку і язик, щоб моральна потвора стала президентом!
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21.04.2025 15:51 Ответить
Я вам більше скажу- Ця потвора разумков, з папашою закінченим регіоналом (як і молодшенький разумков, власне кажучи) дуже багато зробили для того, щоб Україна не існувала , як окрема держава, насаджували російську мову та рос. наративи постійно , вірні шанувальники ***** та януковоща.
Є у цій мразоти ТГ канал Печерський холм.
Ось вам одна з останніх звідти публікація. Заценіть сволочизм разумкова- він пишається тим,що привів до влади грінпоца, але той став з чогось не там ким був спочатку ги-ги, такий "вумний", а шось було не зрозуміло спочатку при такому то уміщи.Чогось мені, звичайному чоловіку, все було дуже зрозуміло, а йому ніт(((((

🏛️Поскольку посты нашего канала взялись активно перепечатывать ресурсы партии Петра Порошенко, считаем себя обязанными сделать заявление. Мы никак не связаны со структурами Порошенко и не обязаны нравиться его сторонникам. Более того.

💤Мы не раз писали, и повторяем снова - в 2019 году мы были среди тех, кто боролся против президента Порошенко. Мы участвовали в президентской кампании Владимира Зеленского. Мы привели Зеленского к власти и продолжаем этим гордиться, даже сейчас, когда Зеленский и его команда сделали все чтобы в себе разочаровать.

🍫Мы признаем отдельные заслуги Петра Порошенко как президента, однако считали и считаем, что время Порошенко и всего поколения политиков его эшелона ушло навсегда. Порошенко - последний крупный политик эпохи президента Кучмы, наряду с Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Гриценко и подобными. Порошенко, при всех его заслугах - прошлое. Это человек чей бизнес и кругозор сформирован во времена лихих 90-х, и который всегда будет нести на себе печать тех лет.

👨‍👩‍👦Украине нужны новые люди, с совершенно иным виденьем жизни и перспектив государства Украина.

🤷🏻‍♂️При этом. Мы вынуждены признать, что Порошенко демонстрирует чудеса непотопляемости. Несмотря на титанические усилия офиса Ермака Порошенко остается на плаву и продолжает быть гарантированным геморроем для действующей власти. Именно мы назвали партию Порошенко заградотрядом украинской демократии. И это правда. Зеленский и Порошенко - это приговор тому, что называют украинским гражданским обществом. Стоило взять власть авторитарным личностям вроде Ермака, это гражданские общество частично побежало под знамёна Порошенко, частично - с готовностью легло под Зеленского.

😥Ни альтернативных политических проектов, ни новых партий и новых политических лиц так называемое украинское гражданское общество не создало. Прочие (кроме Порошенко и Разумкова) политические проекты проявили чудеса конформизма и соглашательства с властью. Воля к борьбе осталась только у Порошенко, закалка 90-х все же дает себя знать. Такова реальность.

💁🏻‍♂️Скажем больше. В украинской политике Порошенко останется очень надолго. Это уже очевидно.

🤡Ради справедливости никто так не помог Порошенко стать единственным реальным лидером украинской оппозиции, как Андрей Ермак и его политический миньон Зеленский. Именно они зачистили все политическое поле - и там остался один лишь Порошенко со сторонниками. Именно они создали монополию в прессе, и украинская пресса разделилась на два типа - единый марафон и ресурсы Порошенко. Если ты не с Порошенко - ты с властью, потому что третьего, по факту, просто не существует. Возможность альтернативы убила сама же власть.

😴Все это случилось потому, что Зеленский цинично обманул своих избирателей. Мы писали и снова повторим, Зеленский образца весны 2019 года и Зеленский нынешний, это принципиально два разных человека. Иногда кажется, что того Зеленского выкрали и подменили нынешним. Легкий в работе и общении, молодой, энергичный лидер со свежими идеями и взглядами, которого мы видели весной 2019 г, ныне отгородился стеной чиновников и прихлебателей, предал и откинул от себя всех, кто привел его к власти, свято уверовал в свою влиятельность и непогрешимость. Зеленский погрузился в теплую ванну Ермака и сознательно согласился на унизительную позицию послушного миньона Ермака.

🤬Это совершенно не тот политик, которого мы поддерживали. Вынуждены признать - Зеленский совершенно не был готов брать в свои руки власть в таком государстве как Украина. Власть его сломала и превратила в чудовище.

📝Об это мы пишем. Мы писали, этот канал создан с целью публиковать инсайды и оперативную информацию с Печерского холма. Информацию, которую не публикует никто и нигде. Этим мы и занимаемся по мере сил. А то, что нас перепечатывают какие-либо политические сили - это не наши. Это их проблемы.
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22.04.2025 11:12 Ответить
А чи не ти, розумков, пропихав на всіх каналах того зеленого клоВована, ще й принципово російською мовою?! 🤬🤬🤬 Ідіть у сраку всі зелені!
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21.04.2025 15:54 Ответить
Знов засмерділо повітря "виборами"...
ЗЕ.ляді почали витягувати нафталінових кукол...
Ну так... на чергову "пробу" для лоХторату.
Перша моль з ЗЕ ларця це Розумков..
Чегаємо на інших... Гончаруків... і 95-ї свори.
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21.04.2025 15:55 Ответить
Це чучело ще вчора, на Свято вилізло.
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21.04.2025 16:08 Ответить
Майбутнє України.
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21.04.2025 16:41 Ответить
Та боронь, Боже!
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21.04.2025 18:16 Ответить
" Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основу в цілому, з порушенням Конституції, законів тощо, 73 закони"

73- то в зелених якесь магічне число...73 відсотки дурнів проголосували "папріколу", тут без містики не обійшлось
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21.04.2025 15:56 Ответить
Разумком той же зеленський тіль в профіль
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21.04.2025 15:58 Ответить
1 квітня 21 квітня - справжній День Дурня.
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21.04.2025 15:59 Ответить
Розумков все добре знав, навіть краще Зеленького. Його названний батько Гриценко не даремно зброю України в свій час розпродавав. Всі вони "готовили" Україну до війни.
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21.04.2025 16:00 Ответить
Усяке бидло кістками лягло, щоб єврейський клоун переміг. А тепер воно прозріло. Мабуть, будуть нові вибори. І знову нам впарять якого- небудь "палажітєльнава" єврея.
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21.04.2025 16:01 Ответить
Які "уптінскіє закони"? Що ти верзеш??
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21.04.2025 16:04 Ответить
Приїзжай в Україну,поржеш,неверзун.
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21.04.2025 16:13 Ответить
"...должна быть пидозра ******* в держзраде"
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21.04.2025 16:40 Ответить
Докладаю для приїжджих.
Разумков зі своїм тестем Гриценком формує кадрову політику в Київській адміністрації
, як тіньові радники клячка, і наповнює виконавчий орган рафінованими злодіями.
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21.04.2025 16:04 Ответить
ох вставка з Ахілесом насмішитла, хахахахаха він походу не зрозумів шо сказав))
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21.04.2025 16:17 Ответить
Магічна цифра 73...
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21.04.2025 16:20 Ответить
Тут один позитивний момент - якщо будуть вибори, то не буде військового стану...
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21.04.2025 16:22 Ответить
ручная - не ручная, как-то ничего хорошего не сделали. а во время войны - вообще хз для чего она нужна. люди без совести, мозгов и \профильного\ образования что-то там решают (точнее - не решают) за ахренительное бабло. штаты с нуля без теории и понимания что к чему за три года сделали атомную бомбу к примеру. у нас - клянчили условных 30 абрамсов три года.
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21.04.2025 16:29 Ответить
О, вылезло)) О "бизнесе на крови" будет?
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21.04.2025 16:33 Ответить
черговий пристосуванець забажав висловитися, а хто його слухає?
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21.04.2025 17:27 Ответить
Дійшло, але пізно.
Ти думав, що піськограй, українофоб, неук, вискочка на зарплаті з кремля буде крутим президентом?
Печально...
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21.04.2025 18:13 Ответить
кто больше ручная Единая Россия или Верховная Рада Украины ?
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21.04.2025 18:35 Ответить
Разумкоув...красаучік. Факн шєєт. Як до жирафа доходить.Ото загальмована людина.
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21.04.2025 19:13 Ответить
А хто його привів до влади і його депутатів? Поки вчився говорити, розумков не закривав рот, все розповідав, коментував, обіцяв
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21.04.2025 23:49 Ответить
Є кримінальна стаття замах на вбивство де трагедія могла відбутись для однієї особи. Замах на порушення Конституції більш важкий вчинок де трагедія відбудеться для мільйонів. Ручна не рада, ручна прокуратура(((
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22.04.2025 08:15 Ответить
"Перші ідеї, що щось йде не туди, були після інавгурації Зеленського, - Разумков".
З перших днів Разумков почав розуміти, що "щось йде не туди".
Ну,що ж,прізвище зобовязує розумітись в навколишній обстановці,тільки надто пізно:його фсб використало сповна для агітації "слуги народу" і викинуло з сн,так як міг стати потенційним критиком сн,на основі того,що занадто знає.Він і дотепер не все розказує,що знає,та все ж,його канал Печерський пагорб публікує достатньо одкровень про т.зв.слугу народу.
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22.04.2025 08:18 Ответить
зеленский и разумков - двое из ларца, одинаковы с лица!
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22.04.2025 10:37 Ответить
Кацапский кастинг перед будущими выборами в Украине начался?
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22.04.2025 10:38 Ответить
пока под зад коленкой не получил, все шло куда надо. Дирижировал Радой как надо было ОП. А потом вдруг стал опозиционером. А шо не так? Или без корыта жить невмоготу?
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22.04.2025 15:47 Ответить
Разумков, іди нах. Ти вже не відмиєшся від зеленого лайна нічим.
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22.04.2025 16:47 Ответить
 
 