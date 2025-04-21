Перші ідеї, що щось йде не туди, були після інавгурації Зеленського, - Разумков
Колишній спікер ВР та нардеп Дмитро Разумков заявив, що у президента Зеленського хотіли, щоб Верховна Рада була ручною.
Про це він заявив в інтерв'ю Анні Максимчук, передає Цензор.НЕТ.
"У мене перші ідеї, що воно йде не зовсім туди, були після інавгурації президента. А потім перший "взагалі не туди" - це була історія перед початком роботи Верховної Ради. Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основу в цілому, з порушенням Конституції, законів тощо, 73 закони", - сказав він.
Проте, за словами Разумкова, на засіданні фракції "Слуга народу" більшість присутніх не підтримали ідею Зеленського.
"Вони хотіли ручну Верховну Раду. Я не хотів ручної. Я вважаю, що парламент - це окрема інституція, яка виконує свої функції. Є президент. Я з повагою ставлюся до посади президента. ... Їм просто було важко мене зняти довгий проміжок часу, а потім з'явився момент", - додав він.
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Куди далі?!
Це куди діти, Разумков?
Як вам 73% зараз?
Наше суспільство дааавно до того йшло,не варто тим,хто не голосував за зеленого членограя в 19році вмивати руки і вдавати з себе невинних монашок,перекладаючи усю відповідальність на любителів халявних шашликів і какаяразніц.
Майдани робились руками і кров"ю кількох десятків тисяч небайдужих і відважних громадян.На велику країну це абсолютний мізер.Решта сиділи по домівках у зомбоящиках і співчували.Навіть після перемоги Майданів ця аморфна переважна більшість не спромоглися на місцях довести справу до кінцевого результату і в підсумку ми отримали в 19 році добре закамуфльований реванш.І він би по оманському сценарію точно відбувся,якби не героїзм і звитяга знову ж таки кількох десятків тисяч відважних.
Може це смішно, але я тоді НАСКІЛЬКИ не могла повірити у результати 1-го туру. Ну, а другий тур - хотілось залізти у вмиральню.
Є у цій мразоти ТГ канал Печерський холм.
Ось вам одна з останніх звідти публікація. Заценіть сволочизм разумкова- він пишається тим,що привів до влади грінпоца, але той став з чогось не там ким був спочатку ги-ги, такий "вумний", а шось було не зрозуміло спочатку при такому то уміщи.Чогось мені, звичайному чоловіку, все було дуже зрозуміло, а йому ніт(((((
🏛️Поскольку посты нашего канала взялись активно перепечатывать ресурсы партии Петра Порошенко, считаем себя обязанными сделать заявление. Мы никак не связаны со структурами Порошенко и не обязаны нравиться его сторонникам. Более того.
💤Мы не раз писали, и повторяем снова - в 2019 году мы были среди тех, кто боролся против президента Порошенко. Мы участвовали в президентской кампании Владимира Зеленского. Мы привели Зеленского к власти и продолжаем этим гордиться, даже сейчас, когда Зеленский и его команда сделали все чтобы в себе разочаровать.
🍫Мы признаем отдельные заслуги Петра Порошенко как президента, однако считали и считаем, что время Порошенко и всего поколения политиков его эшелона ушло навсегда. Порошенко - последний крупный политик эпохи президента Кучмы, наряду с Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Гриценко и подобными. Порошенко, при всех его заслугах - прошлое. Это человек чей бизнес и кругозор сформирован во времена лихих 90-х, и который всегда будет нести на себе печать тех лет.
👨👩👦Украине нужны новые люди, с совершенно иным виденьем жизни и перспектив государства Украина.
🤷🏻♂️При этом. Мы вынуждены признать, что Порошенко демонстрирует чудеса непотопляемости. Несмотря на титанические усилия офиса Ермака Порошенко остается на плаву и продолжает быть гарантированным геморроем для действующей власти. Именно мы назвали партию Порошенко заградотрядом украинской демократии. И это правда. Зеленский и Порошенко - это приговор тому, что называют украинским гражданским обществом. Стоило взять власть авторитарным личностям вроде Ермака, это гражданские общество частично побежало под знамёна Порошенко, частично - с готовностью легло под Зеленского.
😥Ни альтернативных политических проектов, ни новых партий и новых политических лиц так называемое украинское гражданское общество не создало. Прочие (кроме Порошенко и Разумкова) политические проекты проявили чудеса конформизма и соглашательства с властью. Воля к борьбе осталась только у Порошенко, закалка 90-х все же дает себя знать. Такова реальность.
💁🏻♂️Скажем больше. В украинской политике Порошенко останется очень надолго. Это уже очевидно.
🤡Ради справедливости никто так не помог Порошенко стать единственным реальным лидером украинской оппозиции, как Андрей Ермак и его политический миньон Зеленский. Именно они зачистили все политическое поле - и там остался один лишь Порошенко со сторонниками. Именно они создали монополию в прессе, и украинская пресса разделилась на два типа - единый марафон и ресурсы Порошенко. Если ты не с Порошенко - ты с властью, потому что третьего, по факту, просто не существует. Возможность альтернативы убила сама же власть.
😴Все это случилось потому, что Зеленский цинично обманул своих избирателей. Мы писали и снова повторим, Зеленский образца весны 2019 года и Зеленский нынешний, это принципиально два разных человека. Иногда кажется, что того Зеленского выкрали и подменили нынешним. Легкий в работе и общении, молодой, энергичный лидер со свежими идеями и взглядами, которого мы видели весной 2019 г, ныне отгородился стеной чиновников и прихлебателей, предал и откинул от себя всех, кто привел его к власти, свято уверовал в свою влиятельность и непогрешимость. Зеленский погрузился в теплую ванну Ермака и сознательно согласился на унизительную позицию послушного миньона Ермака.
🤬Это совершенно не тот политик, которого мы поддерживали. Вынуждены признать - Зеленский совершенно не был готов брать в свои руки власть в таком государстве как Украина. Власть его сломала и превратила в чудовище.
📝Об это мы пишем. Мы писали, этот канал создан с целью публиковать инсайды и оперативную информацию с Печерского холма. Информацию, которую не публикует никто и нигде. Этим мы и занимаемся по мере сил. А то, что нас перепечатывают какие-либо политические сили - это не наши. Это их проблемы.
ЗЕ.ляді почали витягувати нафталінових кукол...
Ну так... на чергову "пробу" для лоХторату.
Перша моль з ЗЕ ларця це Розумков..
Чегаємо на інших... Гончаруків... і 95-ї свори.
73- то в зелених якесь магічне число...73 відсотки дурнів проголосували "папріколу", тут без містики не обійшлось
1 квітня21 квітня - справжній День Дурня. пидозра******* в держзраде"
Разумков зі своїм тестем Гриценком формує кадрову політику в Київській адміністрації
, як тіньові радники клячка, і наповнює виконавчий орган рафінованими злодіями.
Ти думав, що піськограй, українофоб, неук, вискочка на зарплаті з кремля буде крутим президентом?
Печально...
З перших днів Разумков почав розуміти, що "щось йде не туди".
Ну,що ж,прізвище зобовязує розумітись в навколишній обстановці,тільки надто пізно:його фсб використало сповна для агітації "слуги народу" і викинуло з сн,так як міг стати потенційним критиком сн,на основі того,що занадто знає.Він і дотепер не все розказує,що знає,та все ж,його канал Печерський пагорб публікує достатньо одкровень про т.зв.слугу народу.