УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14210 відвідувачів онлайн
Новини
14 287 72

Перші ідеї, що щось йде не туди, були після інавгурації Зеленського, - Разумков

Разумков розповів про команду Зеленського у 2019 році

Колишній спікер ВР та нардеп Дмитро Разумков заявив, що у президента Зеленського хотіли, щоб Верховна Рада була ручною.

Про це він заявив в інтерв'ю Анні Максимчук, передає Цензор.НЕТ.

"У мене перші ідеї, що воно йде не зовсім туди, були після інавгурації президента. А потім перший "взагалі не туди" - це була історія перед початком роботи Верховної Ради. Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основу в цілому, з порушенням Конституції, законів тощо, 73 закони", - сказав він.

Проте, за словами Разумкова, на засіданні фракції "Слуга народу" більшість присутніх не підтримали ідею Зеленського.

"Вони хотіли ручну Верховну Раду. Я не хотів ручної. Я вважаю, що парламент - це окрема інституція, яка виконує свої функції. Є президент. Я з повагою ставлюся до посади президента. ... Їм просто було важко мене зняти довгий проміжок часу, а потім з'явився момент", - додав він.

Читайте: Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков

Автор: 

ВР (14975) Зеленський Володимир (23832) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
Да ты же с зелей с одного свинарника. Только "турнул" тебя свинопас от кормушки, как и Богдана
показати весь коментар
21.04.2025 15:43
+45
зельоноватное гівно вспливає..смердить "виборами" )
показати весь коментар
21.04.2025 15:41
+37
Так ВР й так ручна!
Куди далі?!
показати весь коментар
21.04.2025 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зельоноватное гівно вспливає..смердить "виборами" )
показати весь коментар
21.04.2025 15:41 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 19:57 Відповісти
Лично я понял, что что-то не туда, когда впервые увидел и услышал "я иду в президенты". Сначала думал, анонс нового концерта, потом ужаснулся, понимая, что не анонс концерта. А страшно мне стало, когда увидел поведение новоизбранного , когда он шел на инаугурацию, прыгая перед зрителями. И это я лично с парнем не знаком и не контактировал никогда, как пан Разумков. Так что темнит немного бывший спикер, мягко говоря.
показати весь коментар
21.04.2025 20:43 Відповісти
лично я ***** в апреле 19.когда шел на выборы.подошел к девочкам,проводившим экзит пол.и когда они сказали,что подавляющее большинство проголосовало за Зебила,..я помню свое ощущение надвигающейся катастрофы.я об этом трубил всем знакомым,но они только ржали.но даже я,ни на минуту тогда не мог представить,насколько кровавая будет эта катастрофа. К которой мудрый Зе привел вместе с 73% кретинов.
показати весь коментар
21.04.2025 21:27 Відповісти
Так ВР й так ручна!
Куди далі?!
показати весь коментар
21.04.2025 15:41 Відповісти
выборами запахло... йюлька чет опаздывает....
показати весь коментар
21.04.2025 15:42 Відповісти
Юля не опаздывает, уже и Иван Сулима был отметился в комментах, на месте уже.
показати весь коментар
21.04.2025 20:44 Відповісти
Сулима тут--"смотрящій" від бабийулі. Парочка його колег по партії (Всеволод Марчелло та MsSkifia f873ab28) мабуть вже перелогінились.
показати весь коментар
22.04.2025 10:02 Відповісти
Да ты же с зелей с одного свинарника. Только "турнул" тебя свинопас от кормушки, как и Богдана
показати весь коментар
21.04.2025 15:43 Відповісти
Так, і завдяки діям Разумкова багато чого було прийнято із порушенням Конституції і регламенту. А найголовнвше, що понаприймали різних хотєлок росіян і всіх олігархів, що поназаписував Портнов і через Коломойського всунули Зеленьському " для ісполнєнія".
Це куди діти, Разумков?
показати весь коментар
21.04.2025 16:10 Відповісти
А хто пропихував Закон про дерибан сільськогосподарських земеля , закон ,про так званий "ігрорний бізнес 2 та інший непотріб ,часом не Разумков ,а тепер він "опозіціонером " став.
показати весь коментар
21.04.2025 16:48 Відповісти
так, це дві шайки риго-аналів. В них там існує декілька, п'ять-шість-сім шайок, тому там також присутня своя апазціція; одні групи об'єднуються проти інших. Зараз там в фаворі група дермака.
показати весь коментар
21.04.2025 16:12 Відповісти
Тут зрозуміло, бо ж кремль багатший за ахмєтку/фірташа/пінчука/каломойшу.
показати весь коментар
22.04.2025 10:07 Відповісти
Раз "турнув" значить не дуже зручні були, не такі як теперішні ...
показати весь коментар
21.04.2025 16:13 Відповісти
Ну дійсно "не зручний". Бо себе бачив переможцем у наступних перегонах.Чим цей русофіл відрізняється від зеленського крім прізвиша?
показати весь коментар
21.04.2025 16:20 Відповісти
У нього IQ вищий. А це може бути ще гіршим варіантом ніж нинішній " артіст"
показати весь коментар
21.04.2025 19:07 Відповісти
На шостий рік вам розкажу правду.
показати весь коментар
21.04.2025 15:43 Відповісти
Сподівається, що ми шось вже забули з його "напрацювань" на користь олігархів.
показати весь коментар
22.04.2025 10:10 Відповісти
Нічого, Дмитре, зараз виберемо тебе, і все піде туди, так-так, саме туди ))
показати весь коментар
21.04.2025 15:45 Відповісти
Ну теперь она точно ручная с ручным Порошенко и юлькой
показати весь коментар
21.04.2025 15:45 Відповісти
Ви тут не дуже на юлію владіміравну, а то зара явиться Иван Сулима та надере вам вуха.
показати весь коментар
21.04.2025 15:50 Відповісти
"ручного" Пороха ЕрЗе-шники не пресували би. Як не пресують нікого з Голосу.
показати весь коментар
21.04.2025 16:14 Відповісти
Вперше бачу "зелену" журавля . Ну і як воно бути з тими для кого "яка різниця"?
показати весь коментар
21.04.2025 16:25 Відповісти
почалась передвиборча гонка
показати весь коментар
21.04.2025 15:46 Відповісти
Чергова зелено-синя шмаркля до влади рветься.
показати весь коментар
21.04.2025 15:47 Відповісти
Шість рочків тому мудрий нарід поставив крапку на країні.
Як вам 73% зараз?
показати весь коментар
21.04.2025 15:48 Відповісти
Для 73% сьогоднішній день зробити*днем дурня*-бо дурень це невиліковно.
показати весь коментар
21.04.2025 16:06 Відповісти
тільки не 6 рочків, а приблизно 11 з половиною
показати весь коментар
21.04.2025 16:23 Відповісти
жабо-гадюкінг стартував.
показати весь коментар
21.04.2025 15:50 Відповісти
В мене перші ідеї, що щось йде не туди виникли після підсумків першого туру виборів 2019. Я був в шоці від такої кількості "мудрого наріду". Я вже не кажу про другий тур та виборів до ВРУ
показати весь коментар
21.04.2025 15:51 Відповісти
Пізно пити "Боржомі"-то по-французськогрузинськи,культурно...По-нашому ,коротко і зрозуміліше-пізно всрався.
Наше суспільство дааавно до того йшло,не варто тим,хто не голосував за зеленого членограя в 19році вмивати руки і вдавати з себе невинних монашок,перекладаючи усю відповідальність на любителів халявних шашликів і какаяразніц.
Майдани робились руками і кров"ю кількох десятків тисяч небайдужих і відважних громадян.На велику країну це абсолютний мізер.Решта сиділи по домівках у зомбоящиках і співчували.Навіть після перемоги Майданів ця аморфна переважна більшість не спромоглися на місцях довести справу до кінцевого результату і в підсумку ми отримали в 19 році добре закамуфльований реванш.І він би по оманському сценарію точно відбувся,якби не героїзм і звитяга знову ж таки кількох десятків тисяч відважних.
показати весь коментар
21.04.2025 17:18 Відповісти
Аналогічно. Був шок. Я думала, що Коломойський щось собі виторгує у Порошенка і тоді зе зніме кандидатуру перед 2-м туром).

Може це смішно, але я тоді НАСКІЛЬКИ не могла повірити у результати 1-го туру. Ну, а другий тур - хотілось залізти у вмиральню.
показати весь коментар
21.04.2025 18:21 Відповісти
Катруся-все так и было.я уже писал.после выборов Зебила,я физически ощутил наступление пиз..еца.только его масштабов не мог представить
показати весь коментар
21.04.2025 21:31 Відповісти
Разумков добряче приклав руку і язик, щоб моральна потвора стала президентом!
показати весь коментар
21.04.2025 15:51 Відповісти
Я вам більше скажу- Ця потвора разумков, з папашою закінченим регіоналом (як і молодшенький разумков, власне кажучи) дуже багато зробили для того, щоб Україна не існувала , як окрема держава, насаджували російську мову та рос. наративи постійно , вірні шанувальники ***** та януковоща.
Є у цій мразоти ТГ канал Печерський холм.
Ось вам одна з останніх звідти публікація. Заценіть сволочизм разумкова- він пишається тим,що привів до влади грінпоца, але той став з чогось не там ким був спочатку ги-ги, такий "вумний", а шось було не зрозуміло спочатку при такому то уміщи.Чогось мені, звичайному чоловіку, все було дуже зрозуміло, а йому ніт(((((

🏛️Поскольку посты нашего канала взялись активно перепечатывать ресурсы партии Петра Порошенко, считаем себя обязанными сделать заявление. Мы никак не связаны со структурами Порошенко и не обязаны нравиться его сторонникам. Более того.

💤Мы не раз писали, и повторяем снова - в 2019 году мы были среди тех, кто боролся против президента Порошенко. Мы участвовали в президентской кампании Владимира Зеленского. Мы привели Зеленского к власти и продолжаем этим гордиться, даже сейчас, когда Зеленский и его команда сделали все чтобы в себе разочаровать.

🍫Мы признаем отдельные заслуги Петра Порошенко как президента, однако считали и считаем, что время Порошенко и всего поколения политиков его эшелона ушло навсегда. Порошенко - последний крупный политик эпохи президента Кучмы, наряду с Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Гриценко и подобными. Порошенко, при всех его заслугах - прошлое. Это человек чей бизнес и кругозор сформирован во времена лихих 90-х, и который всегда будет нести на себе печать тех лет.

👨‍👩‍👦Украине нужны новые люди, с совершенно иным виденьем жизни и перспектив государства Украина.

🤷🏻‍♂️При этом. Мы вынуждены признать, что Порошенко демонстрирует чудеса непотопляемости. Несмотря на титанические усилия офиса Ермака Порошенко остается на плаву и продолжает быть гарантированным геморроем для действующей власти. Именно мы назвали партию Порошенко заградотрядом украинской демократии. И это правда. Зеленский и Порошенко - это приговор тому, что называют украинским гражданским обществом. Стоило взять власть авторитарным личностям вроде Ермака, это гражданские общество частично побежало под знамёна Порошенко, частично - с готовностью легло под Зеленского.

😥Ни альтернативных политических проектов, ни новых партий и новых политических лиц так называемое украинское гражданское общество не создало. Прочие (кроме Порошенко и Разумкова) политические проекты проявили чудеса конформизма и соглашательства с властью. Воля к борьбе осталась только у Порошенко, закалка 90-х все же дает себя знать. Такова реальность.

💁🏻‍♂️Скажем больше. В украинской политике Порошенко останется очень надолго. Это уже очевидно.

🤡Ради справедливости никто так не помог Порошенко стать единственным реальным лидером украинской оппозиции, как Андрей Ермак и его политический миньон Зеленский. Именно они зачистили все политическое поле - и там остался один лишь Порошенко со сторонниками. Именно они создали монополию в прессе, и украинская пресса разделилась на два типа - единый марафон и ресурсы Порошенко. Если ты не с Порошенко - ты с властью, потому что третьего, по факту, просто не существует. Возможность альтернативы убила сама же власть.

😴Все это случилось потому, что Зеленский цинично обманул своих избирателей. Мы писали и снова повторим, Зеленский образца весны 2019 года и Зеленский нынешний, это принципиально два разных человека. Иногда кажется, что того Зеленского выкрали и подменили нынешним. Легкий в работе и общении, молодой, энергичный лидер со свежими идеями и взглядами, которого мы видели весной 2019 г, ныне отгородился стеной чиновников и прихлебателей, предал и откинул от себя всех, кто привел его к власти, свято уверовал в свою влиятельность и непогрешимость. Зеленский погрузился в теплую ванну Ермака и сознательно согласился на унизительную позицию послушного миньона Ермака.

🤬Это совершенно не тот политик, которого мы поддерживали. Вынуждены признать - Зеленский совершенно не был готов брать в свои руки власть в таком государстве как Украина. Власть его сломала и превратила в чудовище.

📝Об это мы пишем. Мы писали, этот канал создан с целью публиковать инсайды и оперативную информацию с Печерского холма. Информацию, которую не публикует никто и нигде. Этим мы и занимаемся по мере сил. А то, что нас перепечатывают какие-либо политические сили - это не наши. Это их проблемы.
показати весь коментар
22.04.2025 11:12 Відповісти
А чи не ти, розумков, пропихав на всіх каналах того зеленого клоВована, ще й принципово російською мовою?! 🤬🤬🤬 Ідіть у сраку всі зелені!
показати весь коментар
21.04.2025 15:54 Відповісти
Знов засмерділо повітря "виборами"...
ЗЕ.ляді почали витягувати нафталінових кукол...
Ну так... на чергову "пробу" для лоХторату.
Перша моль з ЗЕ ларця це Розумков..
Чегаємо на інших... Гончаруків... і 95-ї свори.
показати весь коментар
21.04.2025 15:55 Відповісти
Це чучело ще вчора, на Свято вилізло.
показати весь коментар
21.04.2025 16:08 Відповісти
Майбутнє України.
показати весь коментар
21.04.2025 16:41 Відповісти
Та боронь, Боже!
показати весь коментар
21.04.2025 18:16 Відповісти
" Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основу в цілому, з порушенням Конституції, законів тощо, 73 закони"

73- то в зелених якесь магічне число...73 відсотки дурнів проголосували "папріколу", тут без містики не обійшлось
показати весь коментар
21.04.2025 15:56 Відповісти
Разумком той же зеленський тіль в профіль
показати весь коментар
21.04.2025 15:58 Відповісти
1 квітня 21 квітня - справжній День Дурня.
показати весь коментар
21.04.2025 15:59 Відповісти
Розумков все добре знав, навіть краще Зеленького. Його названний батько Гриценко не даремно зброю України в свій час розпродавав. Всі вони "готовили" Україну до війни.
показати весь коментар
21.04.2025 16:00 Відповісти
Усяке бидло кістками лягло, щоб єврейський клоун переміг. А тепер воно прозріло. Мабуть, будуть нові вибори. І знову нам впарять якого- небудь "палажітєльнава" єврея.
показати весь коментар
21.04.2025 16:01 Відповісти
Які "уптінскіє закони"? Що ти верзеш??
показати весь коментар
21.04.2025 16:04 Відповісти
Приїзжай в Україну,поржеш,неверзун.
показати весь коментар
21.04.2025 16:13 Відповісти
"...должна быть пидозра ******* в держзраде"
показати весь коментар
21.04.2025 16:40 Відповісти
Докладаю для приїжджих.
Разумков зі своїм тестем Гриценком формує кадрову політику в Київській адміністрації
, як тіньові радники клячка, і наповнює виконавчий орган рафінованими злодіями.
показати весь коментар
21.04.2025 16:04 Відповісти
ох вставка з Ахілесом насмішитла, хахахахаха він походу не зрозумів шо сказав))
показати весь коментар
21.04.2025 16:17 Відповісти
Магічна цифра 73...
показати весь коментар
21.04.2025 16:20 Відповісти
Тут один позитивний момент - якщо будуть вибори, то не буде військового стану...
показати весь коментар
21.04.2025 16:22 Відповісти
ручная - не ручная, как-то ничего хорошего не сделали. а во время войны - вообще хз для чего она нужна. люди без совести, мозгов и \профильного\ образования что-то там решают (точнее - не решают) за ахренительное бабло. штаты с нуля без теории и понимания что к чему за три года сделали атомную бомбу к примеру. у нас - клянчили условных 30 абрамсов три года.
показати весь коментар
21.04.2025 16:29 Відповісти
О, вылезло)) О "бизнесе на крови" будет?
показати весь коментар
21.04.2025 16:33 Відповісти
черговий пристосуванець забажав висловитися, а хто його слухає?
показати весь коментар
21.04.2025 17:27 Відповісти
Дійшло, але пізно.
Ти думав, що піськограй, українофоб, неук, вискочка на зарплаті з кремля буде крутим президентом?
Печально...
показати весь коментар
21.04.2025 18:13 Відповісти
кто больше ручная Единая Россия или Верховная Рада Украины ?
показати весь коментар
21.04.2025 18:35 Відповісти
Разумкоув...красаучік. Факн шєєт. Як до жирафа доходить.Ото загальмована людина.
показати весь коментар
21.04.2025 19:13 Відповісти
А хто його привів до влади і його депутатів? Поки вчився говорити, розумков не закривав рот, все розповідав, коментував, обіцяв
показати весь коментар
21.04.2025 23:49 Відповісти
Є кримінальна стаття замах на вбивство де трагедія могла відбутись для однієї особи. Замах на порушення Конституції більш важкий вчинок де трагедія відбудеться для мільйонів. Ручна не рада, ручна прокуратура(((
показати весь коментар
22.04.2025 08:15 Відповісти
"Перші ідеї, що щось йде не туди, були після інавгурації Зеленського, - Разумков".
З перших днів Разумков почав розуміти, що "щось йде не туди".
Ну,що ж,прізвище зобовязує розумітись в навколишній обстановці,тільки надто пізно:його фсб використало сповна для агітації "слуги народу" і викинуло з сн,так як міг стати потенційним критиком сн,на основі того,що занадто знає.Він і дотепер не все розказує,що знає,та все ж,його канал Печерський пагорб публікує достатньо одкровень про т.зв.слугу народу.
показати весь коментар
22.04.2025 08:18 Відповісти
зеленский и разумков - двое из ларца, одинаковы с лица!
показати весь коментар
22.04.2025 10:37 Відповісти
Кацапский кастинг перед будущими выборами в Украине начался?
показати весь коментар
22.04.2025 10:38 Відповісти
пока под зад коленкой не получил, все шло куда надо. Дирижировал Радой как надо было ОП. А потом вдруг стал опозиционером. А шо не так? Или без корыта жить невмоготу?
показати весь коментар
22.04.2025 15:47 Відповісти
Разумков, іди нах. Ти вже не відмиєшся від зеленого лайна нічим.
показати весь коментар
22.04.2025 16:47 Відповісти
 
 