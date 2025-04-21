"Перші ідеї, що щось йде не туди, були після інавгурації Зеленського, - Разумков".

Колишній спікер ВР та нардеп Дмитро Разумков заявив, що у президента Зеленського хотіли, щоб Верховна Рада була ручною.

Про це він заявив в інтерв'ю Анні Максимчук, передає Цензор.НЕТ.

"У мене перші ідеї, що воно йде не зовсім туди, були після інавгурації президента. А потім перший "взагалі не туди" - це була історія перед початком роботи Верховної Ради. Зеленський хотів прийняти в першу ніч за основу в цілому, з порушенням Конституції, законів тощо, 73 закони", - сказав він.

Проте, за словами Разумкова, на засіданні фракції "Слуга народу" більшість присутніх не підтримали ідею Зеленського.

"Вони хотіли ручну Верховну Раду. Я не хотів ручної. Я вважаю, що парламент - це окрема інституція, яка виконує свої функції. Є президент. Я з повагою ставлюся до посади президента. ... Їм просто було важко мене зняти довгий проміжок часу, а потім з'явився момент", - додав він.

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