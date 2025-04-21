Более 60 тыс. человек считаются пропавшими без вести в Украине, - Добросердов

Сейчас в розыске находятся более 60 тысяч пропавших без вести лиц. Около 10 тыс. из них находятся в плену.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В розыске находятся более 60 тысяч человек. По около 10 тысяч имеем подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях - от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) - так и о неофициальных", - отметил он.

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Основные неофициальные источники информации - свидетельства вернувшихся из неволи и поиск по OSINT, пояснил Добросердов.

"Отдельные граждане РФ, военные, выкладывают в интернет информацию, из которой мы фиксируем факт пребывания людей в плену. С помощью таких источников работники моего офиса установили уже более полутора тысяч пропавших", - добавил уполномоченный.

"Все, кто получил статус пропавших без вести, остаются в реестре до наступления двух фактов. Первый - человека освобождают, он оказывается на территории подконтрольной правительству Украины, или за рубежом - в странах, с которыми у нас действуют международно-правовые договоры. Второй случай - это когда провели расследование, определенные экспертизы и следователи или прокурор принимают юридическое решение об идентификации тела как принадлежащего такому-то лицу, которое считалось пропавшим без вести", - сказал он.

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