Понад 60 тис. осіб вважаються зниклими безвісти в Україні, - Добросердов

Наразі в розшуку перебувають понад 60 тисяч зниклих безвісти осіб. Близько 10 тис. із них перебувають у полоні.

Про це заявив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - зазначив він.

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Основні неофіційні джерела інформації - свідчення тих, хто повернувся з неволі й пошук по OSINT, пояснив Добросердов.

"Окремі громадяни РФ, військові, викладають в інтернет інформацію, з якої ми фіксуємо факт перебування людей у полоні. За допомогою таких джерел працівники мого офісу встановили вже понад півтори тисячі зниклих", - додав уповноважений.

"Усі, хто отримав статус зниклих безвісти, лишаються в реєстрі до настання двох фактів. Перший - людину звільняють, вона опиняється на території підконтрольній уряду України, або за кордоном - в країнах, з якими у нас діють міжнародно-правові договори. Другий випадок - це коли провели розслідування, певні експертизи й слідчі або прокурор ухвалюють юридичне рішення про ідентифікацію тіла як такого, що належить такій-то особі, яка вважалась зниклою безвісти", - сказав він.

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