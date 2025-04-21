Рашисты из минометов обстреляли Эсманьскую громаду на Сумщине: погиб мужчина

Утром 21 апреля российские войска из минометов обстреляли Эсманьскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщает областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 21 апреля 2025 года около 09:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.

В результате атаки в собственном дворе 66-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

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Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.