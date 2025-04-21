Рашисты из минометов обстреляли Эсманьскую громаду на Сумщине: погиб мужчина
Утром 21 апреля российские войска из минометов обстреляли Эсманьскую громаду в Сумской области.
Об этом сообщает областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 21 апреля 2025 года около 09:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.
В результате атаки в собственном дворе 66-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль