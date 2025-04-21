РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14437 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины Обстрелы Сумщины
274 1

Рашисты из минометов обстреляли Эсманьскую громаду на Сумщине: погиб мужчина

Враг обстрелял Есманьскую громаду на Сумщине 21 апреля

Утром 21 апреля российские войска из минометов обстреляли Эсманьскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщает областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 21 апреля 2025 года около 09:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.

В результате атаки в собственном дворе 66-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили 115 обстрелов приграничья Сумщины в течение дня

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Автор: 

обстрел (27165) Сумская область (3129) Шосткинский район (22) война в Украине (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по нацистській россії як завжди не буде. Бо можуть загинути місцеві россійські нацисти, чи будинок якій може бути пошкоджений.
показать весь комментарий
21.04.2025 17:30 Ответить
 
 