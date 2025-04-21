Рашисти з мінометів обстріляли Есманьську громаду на Сумщині: загинув чоловік

Зранку 21 квітня російські війська з мінометів обстріляли Есманьську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 21 квітня 2025 року близько 09:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

Унаслідок атаки на власному подвір’ї 66-річний чоловік дістав несумісні із життям поранення.

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За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.