Ночная атака БпЛА на Киевщину: в Бучанском районе повреждены дома, автомобили, хозяйственные постройки и гаражи. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

"Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.

Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.

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