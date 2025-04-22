Ночная атака БпЛА на Киевщину: в Бучанском районе повреждены дома, автомобили, хозяйственные постройки и гаражи. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 22 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.
"Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.
Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.
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