Способствовали захвату украинских церквей на ВОТ: сообщено о подозрении 14 клирикам РПЦ, - СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении еще 14 представителям "священного синода" РПЦ, которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие считает, что в течение 2022-2024 годов эти архиереи, под руководством патриарха Кирилла (Гундяева), активно способствовали насильственному присоединению украинских епархий в состав Русской православной церкви.

Речь идет о руководителях РПЦ, которые принимали решение о включении Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий в московский патриархат и назначении туда контролируемых российскими властями "епископов".

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Среди фигурантов:

1. Александра Снегиря (Артемия) - митрополит Хабаровский и Приамурский;

2. Михаила Кондратьева (Мефодия) - епископ Каменского и Камышиловского;

3. Виталия Ермакова (Амвросия) - митрополит Тверской и Кашинский;

4. Леонида Горбачева - патриарший экзарх Африки;

5. Андрея Малаханова - архиепископ Петропавловский и Камчатский;

6. Петра Мансурова (Петра) - епископ Калачинский и Муромцевский;

7. Николая Церпицкого (Льва) - митрополит Новгородского и Старорусского;

8. Юрия Епифанова (Арсения) - митрополит Липецкого и Задонского;

9. Михаила Наконечного (Кирилла) - митрополит Казанского и Татарстанского;

10. Алексея Кривенко (Николая) - епископ Северобайкальского и Сосново-Озерского;

11. Валерия Голубева (Илью) - архиепископ Анадырский и Чукотский;

12. Яна Кайгородцева (Илариона) - епископ Кинешемский и Палехский;

13. Илью Перова (Тарасия) - епископ Североморский и Умбский;

14. Александра Таранова (Аркадия) - архиепископ Ровеньковского и Свердловского.

Всем 14 клирикам инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ). Сейчас продолжается комплекс мероприятий для привлечения подозреваемых к ответственности.

Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В декабре 2024 года СБУ уже сообщала о подозрении еще четырем клирикам РПЦ, а также патриарху Кириллу.

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