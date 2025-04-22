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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Способствовали захвату украинских церквей на ВОТ: сообщено о подозрении 14 клирикам РПЦ, - СБУ

церква

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении еще 14 представителям "священного синода" РПЦ, которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие считает, что в течение 2022-2024 годов эти архиереи, под руководством патриарха Кирилла (Гундяева), активно способствовали насильственному присоединению украинских епархий в состав Русской православной церкви.

Речь идет о руководителях РПЦ, которые принимали решение о включении Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий в московский патриархат и назначении туда контролируемых российскими властями "епископов".

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Среди фигурантов:

1. Александра Снегиря (Артемия) - митрополит Хабаровский и Приамурский;
2. Михаила Кондратьева (Мефодия) - епископ Каменского и Камышиловского;
3. Виталия Ермакова (Амвросия) - митрополит Тверской и Кашинский;
4. Леонида Горбачева - патриарший экзарх Африки;
5. Андрея Малаханова - архиепископ Петропавловский и Камчатский;
6. Петра Мансурова (Петра) - епископ Калачинский и Муромцевский;
7. Николая Церпицкого (Льва) - митрополит Новгородского и Старорусского;
8. Юрия Епифанова (Арсения) - митрополит Липецкого и Задонского;
9. Михаила Наконечного (Кирилла) - митрополит Казанского и Татарстанского;
10. Алексея Кривенко (Николая) - епископ Северобайкальского и Сосново-Озерского;
11. Валерия Голубева (Илью) - архиепископ Анадырский и Чукотский;
12. Яна Кайгородцева (Илариона) - епископ Кинешемский и Палехский;
13. Илью Перова (Тарасия) - епископ Североморский и Умбский;
14. Александра Таранова (Аркадия) - архиепископ Ровеньковского и Свердловского.

Всем 14 клирикам инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ). Сейчас продолжается комплекс мероприятий для привлечения подозреваемых к ответственности.

Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В декабре 2024 года СБУ уже сообщала о подозрении еще четырем клирикам РПЦ, а также патриарху Кириллу.

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Автор: 

оккупация (10144) РПЦ (745) СБУ (19901)


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може пора вже гнати цю кацапську, безбожницьку фсб/кгб/нквд секту ім. тогваріща сталіна сраною мітлою з України ???
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22.04.2025 15:11 Ответить
Мабуть треба це було робити ще у 91 році
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22.04.2025 15:46 Ответить
краснознамьоная сталінская ордєна лєніна сєкта РПЦ імєні дзержинскава
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22.04.2025 15:41 Ответить
Вони зараз вимагають називати їх послідовниками ху...ла
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22.04.2025 15:45 Ответить
Розсекретили один відділ фсб, переведуть холуїв гундосого в інший підрозділ і суки продовжать роботу. Не варто на це лайно переводити час і відволікати людей. У Україні повно такого лайна, краще ними займатися
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22.04.2025 15:42 Ответить
 
 