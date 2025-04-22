Сприяли захопленню українських церков на ТОТ: повідомлено про підозру 14 клірикам РПЦ, - СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще 14 представникам "священного синоду" РПЦ, які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство вважає, що протягом 2022-2024 років ці архієреї, під керівництвом патріарха Кирила (Гундяєва), активно сприяли насильницькому приєднанню українських єпархій до складу Російської православної церкви.

Йдеться про керівників РПЦ, які ухвалювали рішення щодо включення Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій до московського патріархату й призначення туди контрольованих російською владою "єпископів".

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Серед фігурантів називають:

1. Олександра Снігура (Артемія) - митрополит Хабаровського та Приамурського;

2. Михайла Кондратьєва (Мефодія) - єпископ Кам’янського та Камишилівського;

3. Віталія Єрмакова (Амвросія) - митрополит Тверського та Кашинського;

4. Леоніда Горбачова - патріарший екзарх Африки;

5. Андрія Малаханова - архієпископ Петропавлівського та Камчатського;

6. Петра Мансурова (Петра) - єпископ Калачинського та Муромцевського;

7. Миколу Церпицького (Лева) - митрополит Новгородського та Староросійського;

8. Юрія Єпіфанова (Арсенія) - митрополит Липецького та Задонського;

9. Михайла Наконечного (Кирила) - митрополит Казанського та Татарстанського;

10. Олексія Кривенка (Миколу) - єпископ Північнобайкальського та Сосново-Озерського;

11. Валерія Голубєва (Іллю) - архієпископ Анадирського та Чукотського;

12. Яна Кайгородцева (Іларіона) - єпископ Кінешемського та Палехського;

13. Іллю Пєрова (Тарасія) - єпископ Північноморського та Умбського;

14. Олександра Таранова (Аркадія) - архієпископ Ровеньківського та Свердловського.

Усім 14 клірикам інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ). Наразі триває комплекс заходів для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У грудні 2024 року СБУ вже повідомляла про підозру ще чотирьом клірикам РПЦ, а також патріарху Кирилу.

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