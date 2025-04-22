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Новости Украинские беженцы в Эстонии
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Эстония останавливает выплаты за аренду жилья для украинцев, не живущих в центрах размещения, - СМИ

Украинские беженцы в Австрии интегрируются быстрее, чем другие

С начала мая в Эстонии завершается действие программы, по которой украинские беженцы могли получать компенсацию расходов на аренду жилья и переводческие услуги.

Об этом сообщает ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение приняли Департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения. До этого времени украинцы, получившие временную защиту, могли рассчитывать на единовременную компенсацию арендных расходов - до 1200 евро на домохозяйство. Всего такую поддержку с июня 2022 года получили почти 11 000 семей, из которых более 60% - в Таллинне.

Как пояснила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, новый порядок помощи будет "более целенаправленным и постоянным" - предусмотрена поддержка, прежде всего, для тех, кто еще находится в государственных центрах размещения, не имеет семейной или социальной поддержки в Эстонии, и ожидает решения о временной или международной защите.

Также рассматривается остановка аналогичных договоренностей с другими муниципалитетами для унификации подходов по всей стране.

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22.04.2025 16:00 Ответить
Та дулі
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22.04.2025 16:14 Ответить
сейчас
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22.04.2025 17:06 Ответить
Естонці, готуйте безкоштовні квартири для окупантів з расіі.
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22.04.2025 16:14 Ответить
Эстонцы раздуплились..
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22.04.2025 16:22 Ответить
Краще за все українцю дома. Тут у нас кожен день цирк, клоуни, ржачка. Все про що ви мріяли. Повертайтесь.
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22.04.2025 17:00 Ответить
Схоже,русскоязичниє бєженци дістали і флешматичних естонців....До речі,11000 родин...це десь 3% населення всієї Естонії....
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22.04.2025 17:06 Ответить
от і правильно: не фіг в затишній естонії, на естонський кошт захоплюватися сталевими яйцями ссанича!!
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22.04.2025 17:59 Ответить
 
 