Эстония останавливает выплаты за аренду жилья для украинцев, не живущих в центрах размещения, - СМИ
С начала мая в Эстонии завершается действие программы, по которой украинские беженцы могли получать компенсацию расходов на аренду жилья и переводческие услуги.
Об этом сообщает ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение приняли Департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения. До этого времени украинцы, получившие временную защиту, могли рассчитывать на единовременную компенсацию арендных расходов - до 1200 евро на домохозяйство. Всего такую поддержку с июня 2022 года получили почти 11 000 семей, из которых более 60% - в Таллинне.
Как пояснила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, новый порядок помощи будет "более целенаправленным и постоянным" - предусмотрена поддержка, прежде всего, для тех, кто еще находится в государственных центрах размещения, не имеет семейной или социальной поддержки в Эстонии, и ожидает решения о временной или международной защите.
Также рассматривается остановка аналогичных договоренностей с другими муниципалитетами для унификации подходов по всей стране.
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