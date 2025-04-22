Естонія припиняє виплати за оренду житла для українців, які не живуть у центрах розміщення, - ЗМІ

Із початку травня в Естонії завершується дія програми, за якою українські біженці могли отримувати компенсацію витрат на оренду житла та перекладацькі послуги.

Про це повідомляє ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили Департамент соціального страхування Естонії та Талліннський департамент соціальної допомоги та охорони здоров’я. До цього часу українці, які отримали тимчасовий захист, могли розраховувати на одноразову компенсацію орендних витрат - до 1200 євро на домогосподарство. Загалом таку підтримку з червня 2022 року отримали майже 11 000 родин, з яких понад 60% - у Таллінні.

Як пояснила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, новий порядок допомоги буде "більш цілеспрямованим і сталим" - передбачено підтримку насамперед для тих, хто ще перебуває в державних центрах розміщення, не має родинної чи соціальної підтримки в Естонії, та очікує рішення про тимчасовий або міжнародний захист.

Також розглядається припинення аналогічних домовленостей з іншими муніципалітетами для уніфікації підходів по всій країні.

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