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Новини Українські біженці в Естонії
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Естонія припиняє виплати за оренду житла для українців, які не живуть у центрах розміщення, - ЗМІ

Українські біженці в Австрії інтегруються швидше, ніж інші

Із початку травня в Естонії завершується дія програми, за якою українські біженці могли отримувати компенсацію витрат на оренду житла та перекладацькі послуги. 

Про це повідомляє ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили Департамент соціального страхування Естонії та Талліннський департамент соціальної допомоги та охорони здоров’я. До цього часу українці, які отримали тимчасовий захист, могли розраховувати на одноразову компенсацію орендних витрат - до 1200 євро на домогосподарство. Загалом таку підтримку з червня 2022 року отримали майже 11 000 родин, з яких понад 60% - у Таллінні.

Як пояснила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, новий порядок допомоги буде "більш цілеспрямованим і сталим" - передбачено підтримку насамперед для тих, хто ще перебуває в державних центрах розміщення, не має родинної чи соціальної підтримки в Естонії, та очікує рішення про тимчасовий або міжнародний захист.

Також розглядається припинення аналогічних домовленостей з іншими муніципалітетами для уніфікації підходів по всій країні.

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Автор: 

біженці (1868) житло (1067) Естонія (1615)


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22.04.2025 16:00 Відповісти
Та дулі
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22.04.2025 16:14 Відповісти
сейчас
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22.04.2025 17:06 Відповісти
Естонці, готуйте безкоштовні квартири для окупантів з расіі.
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22.04.2025 16:14 Відповісти
Эстонцы раздуплились..
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22.04.2025 16:22 Відповісти
Краще за все українцю дома. Тут у нас кожен день цирк, клоуни, ржачка. Все про що ви мріяли. Повертайтесь.
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22.04.2025 17:00 Відповісти
Схоже,русскоязичниє бєженци дістали і флешматичних естонців....До речі,11000 родин...це десь 3% населення всієї Естонії....
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22.04.2025 17:06 Відповісти
от і правильно: не фіг в затишній естонії, на естонський кошт захоплюватися сталевими яйцями ссанича!!
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22.04.2025 17:59 Відповісти
 
 