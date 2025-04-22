18-летнего парня-сироту вернули из оккупации

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 18-летнего парня-сироту.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"После начала полномасштабного вторжения его город оказался в оккупации, и парень ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Он несколько раз пытался уехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парню в конце концов удалось добраться до подконтрольной Украине территории благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и других партнеров, которые организовали безопасный маршрут и сопровождение.

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