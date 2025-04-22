18-летнего парня-сироту вернули из оккупации
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 18-летнего парня-сироту.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"После начала полномасштабного вторжения его город оказался в оккупации, и парень ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Он несколько раз пытался уехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парню в конце концов удалось добраться до подконтрольной Украине территории благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и других партнеров, которые организовали безопасный маршрут и сопровождение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но хорошо, что он не сдался и пытался спастись