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Новини Повернення дітей з окупації
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18-річного хлопця-сироту повернули з окупації

18-річного хлопця-сироту повернули з окупації

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 18-річного хлопця-сироту.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Після початку повномасштабного вторгнення його місто опинилося в окупації, і хлопець щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії. Він кілька разів намагався виїхати самостійно, проте щоразу зазнавав невдачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопцеві, зрештою, вдалося дістатися підконтрольної Україні території завдяки допомозі Української мережі за права дитини та інших партнерів, які організували безпечний маршрут та супровід.

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Автор: 

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дЄрмачило і тут піар ввімкнув - не боїться божої кари за гріхи навіть під час свят....
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22.04.2025 19:08 Відповісти
Если у него нет отсрочки, то его заберут в армию, а там и учебка прям на фронте.
Но хорошо, что он не сдался и пытался спастись
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22.04.2025 19:11 Відповісти
Гарна новина...
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22.04.2025 19:13 Відповісти
 
 