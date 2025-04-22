18-річного хлопця-сироту повернули з окупації
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 18-річного хлопця-сироту.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Після початку повномасштабного вторгнення його місто опинилося в окупації, і хлопець щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії. Він кілька разів намагався виїхати самостійно, проте щоразу зазнавав невдачі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хлопцеві, зрештою, вдалося дістатися підконтрольної Україні території завдяки допомозі Української мережі за права дитини та інших партнерів, які організували безпечний маршрут та супровід.
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Но хорошо, что он не сдался и пытался спастись