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Новости помощь Украине от США
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Зеленский о помощи от США: получаем утвержденное Конгрессом в 2024 году, о новом пакете пока не говорили

Зеленский о помощи от США

Помощь, которую сейчас Украина получает от США, - это помощь, которая была утверждена Конгрессом в 2024 году. О новом пакете поддержки украинская и американская стороны пока не говорили.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Помощь, которая идет сейчас, - это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока что с Соединенными Штатами Америки не имели возможность иметь договоренность или обсуждать детали", - сказал глава государства.

Говоря о закупке систем ПВО "Patriot", Зеленский сказал, что это может быть частью новой помощи.

"Соединенные Штаты Америки относительно систем Patriot, которые мы готовы купить, еще с ответом не вернулись", - добавил президент.

Читайте также: Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) помощь (7803) США (26672)


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Топ комментарии
+5
Ну якщо нова адміністрація США не збираєтся нам допомагати в військовій і фінансовій сфері ,схиляє відмовитись від окупованих територій то навіщо підписувати угоду про надра до того ще і борг зарахований ?
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22.04.2025 21:11
+4
Трамп швидше русні ленд-ліз підпише ніж Україні. Нахіба ці порожні розмови? - послать нах і розказать в прайм-тайм на CNN все що про нього думаєш...
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22.04.2025 21:05
+3
Вимкніть йому мікрофон патякає не замовкаючи.
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22.04.2025 21:04
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Новий пакет чого?
З підтримки від трумпа тільки визнання регіонів рузьгімі, наґуя нам це?
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22.04.2025 21:00 Ответить
Вимкніть йому мікрофон патякає не замовкаючи.
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22.04.2025 21:04 Ответить
Трамп швидше русні ленд-ліз підпише ніж Україні. Нахіба ці порожні розмови? - послать нах і розказать в прайм-тайм на CNN все що про нього думаєш...
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22.04.2025 21:05 Ответить
Я так розумію замість AWACS ти будеш своїми зеньками нам небо підсвічувати? Я вже мовчу що зразу закриють нам доступ навіть до приватних спутникових знімків, і можливо вирублять інтернет Старлінк...
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22.04.2025 23:26 Ответить
Ну якщо нова адміністрація США не збираєтся нам допомагати в військовій і фінансовій сфері ,схиляє відмовитись від окупованих територій то навіщо підписувати угоду про надра до того ще і борг зарахований ?
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22.04.2025 21:11 Ответить
до 27-го року можно і взагалі не говорить, бо це марна справа.
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22.04.2025 21:15 Ответить
ми не вистоїмо самі до 27го
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22.04.2025 22:43 Ответить
якщо ви не помітили, то я вам повідомляю - ми не самі.
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22.04.2025 23:49 Ответить
по факту ми самі
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22.04.2025 23:50 Ответить
мабуть у нас різні факти. Можете це обговорити із свіжим росіянином нільсом бором нижче., він вже розпахнув жілєтку.
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22.04.2025 23:59 Ответить
"про новий пакет поки що не говорили" - вгадай чому, піаніст?
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22.04.2025 21:41 Ответить
 
 