Зеленский о помощи от США: получаем утвержденное Конгрессом в 2024 году, о новом пакете пока не говорили

Помощь, которую сейчас Украина получает от США, - это помощь, которая была утверждена Конгрессом в 2024 году. О новом пакете поддержки украинская и американская стороны пока не говорили.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Помощь, которая идет сейчас, - это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока что с Соединенными Штатами Америки не имели возможность иметь договоренность или обсуждать детали", - сказал глава государства.

Говоря о закупке систем ПВО "Patriot", Зеленский сказал, что это может быть частью новой помощи.

"Соединенные Штаты Америки относительно систем Patriot, которые мы готовы купить, еще с ответом не вернулись", - добавил президент.

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