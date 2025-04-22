Зеленський про допомогу від США: Отримуємо затверджене Конгресом у 2024 році, про новий пакет поки що не говорили

Допомога, яку зараз Україна отримує від США - це допомога, яка була затверджена Конгресом у 2024 році. Про новий пакет підтримки українська та американська сторони поки що не говорили.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Допомога, яка йде зараз, - це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Про нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливість мати домовленість або обговорювати деталі",- сказав глава держави.

Говорячи про закупівлю систем ППО "Patriot", Зеленський сказав, що це може бути частиною нової допомоги.

"Сполучені Штати Америки щодо систем Patriot, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулись", - додав президент.

Читайте також: Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакета допомоги Україні, - NYT