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Новини допомога Україні від США
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Зеленський про допомогу від США: Отримуємо затверджене Конгресом у 2024 році, про новий пакет поки що не говорили

Зеленський про допомогу від США

Допомога, яку зараз Україна отримує від США - це допомога, яка була затверджена Конгресом у 2024 році. Про новий пакет підтримки українська та американська сторони поки що не говорили.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Допомога, яка йде зараз, - це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Про нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливість мати домовленість або обговорювати деталі",- сказав глава держави.

Говорячи про закупівлю систем ППО "Patriot", Зеленський сказав, що це може бути частиною нової допомоги.

"Сполучені Штати Америки щодо систем Patriot, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулись", - додав президент.

Читайте також: Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакета допомоги Україні, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) допомога (8348) США (22840)


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Топ коментарі
+5
Ну якщо нова адміністрація США не збираєтся нам допомагати в військовій і фінансовій сфері ,схиляє відмовитись від окупованих територій то навіщо підписувати угоду про надра до того ще і борг зарахований ?
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22.04.2025 21:11
+4
Трамп швидше русні ленд-ліз підпише ніж Україні. Нахіба ці порожні розмови? - послать нах і розказать в прайм-тайм на CNN все що про нього думаєш...
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22.04.2025 21:05
+3
Вимкніть йому мікрофон патякає не замовкаючи.
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22.04.2025 21:04
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Новий пакет чого?
З підтримки від трумпа тільки визнання регіонів рузьгімі, наґуя нам це?
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22.04.2025 21:00 Відповісти
Вимкніть йому мікрофон патякає не замовкаючи.
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22.04.2025 21:04 Відповісти
Трамп швидше русні ленд-ліз підпише ніж Україні. Нахіба ці порожні розмови? - послать нах і розказать в прайм-тайм на CNN все що про нього думаєш...
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22.04.2025 21:05 Відповісти
Я так розумію замість AWACS ти будеш своїми зеньками нам небо підсвічувати? Я вже мовчу що зразу закриють нам доступ навіть до приватних спутникових знімків, і можливо вирублять інтернет Старлінк...
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22.04.2025 23:26 Відповісти
Ну якщо нова адміністрація США не збираєтся нам допомагати в військовій і фінансовій сфері ,схиляє відмовитись від окупованих територій то навіщо підписувати угоду про надра до того ще і борг зарахований ?
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22.04.2025 21:11 Відповісти
до 27-го року можно і взагалі не говорить, бо це марна справа.
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22.04.2025 21:15 Відповісти
ми не вистоїмо самі до 27го
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22.04.2025 22:43 Відповісти
якщо ви не помітили, то я вам повідомляю - ми не самі.
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22.04.2025 23:49 Відповісти
по факту ми самі
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22.04.2025 23:50 Відповісти
мабуть у нас різні факти. Можете це обговорити із свіжим росіянином нільсом бором нижче., він вже розпахнув жілєтку.
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22.04.2025 23:59 Відповісти
"про новий пакет поки що не говорили" - вгадай чому, піаніст?
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22.04.2025 21:41 Відповісти
 
 