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Тарифы на газ для населения до 30 апреля 2026 года останутся неизменными - 7,96 грн за куб, - "Нафтогаз"
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Как отмечается, цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.
Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.
В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.
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