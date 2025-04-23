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Новости Тарифы ЖКХ
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Тарифы на газ для населения до 30 апреля 2026 года останутся неизменными - 7,96 грн за куб, - "Нафтогаз"

В Киеве более полутысячи домов остались без газа

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Как отмечается, цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.

Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения и электростанций до ноября, - постановление

В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

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Газ (10226) Нафтогаз (3113) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+7
Бубочка підписав 28 безпекових угод, кілька планів перемоги, план стійкості і провів саміти миру. Це багато означає?
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23.04.2025 09:55
+6
не знаю навіть, куди цілувати той нафтогаз
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23.04.2025 09:52
+5
Гарний сезон виступу 95 кварталу!
Був повний аншлаг та глядачі залишилися задоволеними.
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23.04.2025 10:00
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Правила форума Совет форумчан
не знаю навіть, куди цілувати той нафтогаз
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23.04.2025 09:52 Ответить
цілуйте в ОПу не помилитесь, конвульсії від виверження підуть, що хвилі від землетрусу по обрізаним поцам та іншим Третьяковим льохам.
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23.04.2025 10:26 Ответить
Навіщо такі заяви, якщо є "особиста заборона Бубочки на підвищення тарифів"?

Чи "особиста заборона Бубочки" вже нічого не означає?
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23.04.2025 09:53 Ответить
Бубочка підписав 28 безпекових угод, кілька планів перемоги, план стійкості і провів саміти миру. Це багато означає?
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23.04.2025 09:55 Ответить
Це - багато, але... малувато...
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23.04.2025 09:58 Ответить
Гарний сезон виступу 95 кварталу!
Був повний аншлаг та глядачі залишилися задоволеними.
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23.04.2025 10:00 Ответить
підозрюю, що навіть затраханими до безтями...
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23.04.2025 10:22 Ответить
Що він може ними підтертися.
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23.04.2025 10:22 Ответить
а почему? а потому, что выборы за углом, кагал немного переждет
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23.04.2025 09:59 Ответить
А навіщо писати цей піар? Майже 10 мільйонів громадян України виїхали до ЄС і користуються їх газом, майже 5 мільйонів залишилися на окупованих територіях і користуються газом окупанта, або мерзнуть, половина економіки України, яка використовувала газ - розбита..., то чому газ такий дорогий, коли його видобувають в Україні????
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23.04.2025 10:29 Ответить
Все просто, гроші на вибори потрібні+рейтинги підняти! 😁
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23.04.2025 10:53 Ответить
А далі що?
Нирки продавати аби воду підігріти?
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23.04.2025 11:26 Ответить
 
 