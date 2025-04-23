Тарифы на газ для населения до 30 апреля 2026 года останутся неизменными - 7,96 грн за куб, - "Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Как отмечается, цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.

Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

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В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.