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Новини Тарифи ЖКГ
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Тарифи на газ для населення до 30 квітня 2026 року лишаться незмінними - 7,96 грн за куб, - "Нафтогаз"

У Києві понад пів тисячі будинків залишилися без газу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Як зазначається, ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Рішення про незмінність ціни ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення та електростанцій до листопада, – постанова

Водночас "Нафтогаз" закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

Автор: 

газ (10432) Нафтогаз (4418) Тарифи на газ (1057)


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Топ коментарі
+7
Бубочка підписав 28 безпекових угод, кілька планів перемоги, план стійкості і провів саміти миру. Це багато означає?
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23.04.2025 09:55
+6
не знаю навіть, куди цілувати той нафтогаз
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23.04.2025 09:52
+5
Гарний сезон виступу 95 кварталу!
Був повний аншлаг та глядачі залишилися задоволеними.
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23.04.2025 10:00
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не знаю навіть, куди цілувати той нафтогаз
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23.04.2025 09:52 Відповісти
цілуйте в ОПу не помилитесь, конвульсії від виверження підуть, що хвилі від землетрусу по обрізаним поцам та іншим Третьяковим льохам.
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23.04.2025 10:26 Відповісти
Навіщо такі заяви, якщо є "особиста заборона Бубочки на підвищення тарифів"?

Чи "особиста заборона Бубочки" вже нічого не означає?
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23.04.2025 09:53 Відповісти
Бубочка підписав 28 безпекових угод, кілька планів перемоги, план стійкості і провів саміти миру. Це багато означає?
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23.04.2025 09:55 Відповісти
Це - багато, але... малувато...
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23.04.2025 09:58 Відповісти
Гарний сезон виступу 95 кварталу!
Був повний аншлаг та глядачі залишилися задоволеними.
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23.04.2025 10:00 Відповісти
підозрюю, що навіть затраханими до безтями...
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23.04.2025 10:22 Відповісти
Що він може ними підтертися.
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23.04.2025 10:22 Відповісти
а почему? а потому, что выборы за углом, кагал немного переждет
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23.04.2025 09:59 Відповісти
А навіщо писати цей піар? Майже 10 мільйонів громадян України виїхали до ЄС і користуються їх газом, майже 5 мільйонів залишилися на окупованих територіях і користуються газом окупанта, або мерзнуть, половина економіки України, яка використовувала газ - розбита..., то чому газ такий дорогий, коли його видобувають в Україні????
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23.04.2025 10:29 Відповісти
Все просто, гроші на вибори потрібні+рейтинги підняти! 😁
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23.04.2025 10:53 Відповісти
А далі що?
Нирки продавати аби воду підігріти?
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23.04.2025 11:26 Відповісти
 
 