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Тарифи на газ для населення до 30 квітня 2026 року лишаться незмінними - 7,96 грн за куб, - "Нафтогаз"
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Як зазначається, ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.
Рішення про незмінність ціни ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.
Водночас "Нафтогаз" закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.
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