Нидерланды могут прекращать временную защиту для иностранцев, прибывших из Украины: решение Государственного совета

Государственный совет Нидерландов, высший административный суд страны, принял решение, позволяющее правительству прекратить временную защиту для граждан третьих стран, которые приехали в Нидерланды из Украины после начала полномасштабной войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, это решение является окончательным и вступило в силу 4 марта 2024 года. Суд рассматривал три иска от иностранцев, которые оспаривали прекращение предоставления убежища. В рамках рассмотрения дело было передано в Суд ЕС, который в декабре 2024 года подтвердил право государств-членов ЕС ранее прекращать защиту для этой категории лиц, в отличие от украинских граждан, лиц без гражданства или тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Украине.

Европейский суд уточнил, что государства-члены могут, но не обязаны предоставлять временную защиту иностранцам, которые проживали в Украине временно. Следовательно, Нидерланды воспользовались этим правом.

В то же время Государственный совет постановил, что решения о депортации иностранцев, принятые до марта 2024 года, были незаконными и должны быть отменены.

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