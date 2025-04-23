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Новости Украинские беженцы
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Нидерланды могут прекращать временную защиту для иностранцев, прибывших из Украины: решение Государственного совета

беженцы,граница,мужчины

Государственный совет Нидерландов, высший административный суд страны, принял решение, позволяющее правительству прекратить временную защиту для граждан третьих стран, которые приехали в Нидерланды из Украины после начала полномасштабной войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, это решение является окончательным и вступило в силу 4 марта 2024 года. Суд рассматривал три иска от иностранцев, которые оспаривали прекращение предоставления убежища. В рамках рассмотрения дело было передано в Суд ЕС, который в декабре 2024 года подтвердил право государств-членов ЕС ранее прекращать защиту для этой категории лиц, в отличие от украинских граждан, лиц без гражданства или тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Украине.

Европейский суд уточнил, что государства-члены могут, но не обязаны предоставлять временную защиту иностранцам, которые проживали в Украине временно. Следовательно, Нидерланды воспользовались этим правом.

В то же время Государственный совет постановил, что решения о депортации иностранцев, принятые до марта 2024 года, были незаконными и должны быть отменены.

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для громадян третіх країн, які приїхали до Нідерландів з України після початку повномасштабної війни.
Джерело: https://censor.net/ua/n3548405
це касапи чи наши урядовці?
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23.04.2025 17:56 Ответить
Хитровижарені туземці.
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23.04.2025 18:02 Ответить
Я коли дітей вивозила з Бузової в 2022, підкинула трьох студентів-індійців до Львова, вони пішки з Києва тєльопались і їх ніхто не підбирав.

Це громадяне десятків різних країн світу.
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23.04.2025 18:04 Ответить
Ну так їхали б до Індії,до чого тут Нідерланди?
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23.04.2025 18:07 Ответить
В Нидерландах не так жарко, как в Индии).
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23.04.2025 18:16 Ответить
Припхалися іноземці до Украіни з Белорусіі ,
а вже потім до Нідерланд !!
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23.04.2025 18:14 Ответить
 
 