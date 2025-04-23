Нідерланди можуть припинити тимчасовий захист для іноземців, які прибули з України: рішення Державної ради
Державна рада Нідерландів, найвищий адміністративний суд країни, ухвалила рішення, що дозволяє уряду припинити тимчасовий захист для громадян третіх країн, які приїхали до Нідерландів з України після початку повномасштабної війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, це рішення є остаточним і набрало чинності 4 березня 2024 року. Суд розглядав три позови від іноземців, які оскаржували припинення надання притулку. У межах розгляду справа була передана до Суду ЄС, який у грудні 2024 року підтвердив право держав-членів ЄС раніше припиняти захист для цієї категорії осіб, на відміну від українських громадян, осіб без громадянства чи тих, хто має постійний дозвіл на проживання в Україні.
Європейський суд уточнив, що держави-члени можуть, але не зобов’язані надавати тимчасовий захист іноземцям, які проживали в Україні тимчасово. Відтак, Нідерланди скористались цим правом.
Водночас Державна рада постановила, що рішення про депортацію іноземців, ухвалені до березня 2024 року, були незаконними й мають бути скасовані.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3548405
це касапи чи наши урядовці?
Це громадяне десятків різних країн світу.
а вже потім до Нідерланд !!