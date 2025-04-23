Оккупанты продвинулись возле Тарасовки, Нелиповки и в Торецке, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тарасовки (Донецкая обл.), Нелиповки (Донецкая обл.) и в Торецке", - говорится в сообщении.

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