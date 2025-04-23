Окупанти просунулися біля Тарасівки, Неліпівки та у Торецьку, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тарасівки (Донецька обл.), Неліпівки (Донецька обл.) та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

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