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Окупанти просунулися біля Тарасівки, Неліпівки та у Торецьку, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тарасівки (Донецька обл.), Неліпівки (Донецька обл.) та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

мапа

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Автор: 

Донецька область (8475) бойові дії (3813) Торецьк (464) Бахмутський район (390) Волноваський район (213) Неліпівка (7) Тарасівка (2) DeepState (99)


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23.04.2025 18:58 Відповісти
 
 