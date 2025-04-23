Окупанти просунулися біля Тарасівки, Неліпівки та у Торецьку, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тарасівки (Донецька обл.), Неліпівки (Донецька обл.) та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.
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Ksenia VB
показати весь коментар23.04.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 7
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