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Новости Эвакуация из Донетчины
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193 ребенка остаются в зоне активных боевых действий на Донетчине

193 ребенка находятся в зоне активных боевых действий в Донецкой области

Сейчас в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, остаются 193 ребенка.

Об этом рассказала во время онлайн-брифинга и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"На территории активных боевых действий на сегодня остаются 193 ребенка: в Лиманской городской территориальной громаде - 188 детей, в Торецкой городской территориальной громаде - пять детей", - рассказала чиновница.

Кроме этого, в ОВА рассказали, что по состоянию на сейчас на подконтрольной территории Донецкой области в зонах активных боевых действий, а это 17 громад, остаются сейчас 28 607 человек.

На сегодня в зоне активных боевых действий Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новоселовская и Удачненская громады, рассказали в ОВА.

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Автор: 

дети (6493) Донецкая область (9656) боевые действия (4053)


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Ждуни їх батьки. Коменда 22 години на добу, 2 години виходити тільки у визначені місця по воду та харчі. В інший час - це вороги
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23.04.2025 19:10 Ответить
 
 