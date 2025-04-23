193 дитини залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині

Наразі у громадах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються 193 дитини.

Про це розповіла під час онлайн-брифінгу в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На території активних бойових дій на сьогодні залишаються 193 дитини: у Лиманській міській територіальній громаді - 188 дітей, у Торецькій міській територіальній громаді - п’ять дітей",- розповіла посадовиця.

Крім цього, в ОВА розповіли, що станом на зараз на підконтрольній території Донеччини у зонах активних бойових дій, а це 17 громад, залишаються наразі 28 607 осіб.

На сьогодні у зоні активних бойових дій Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська громади, розповіли в ОВА.

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