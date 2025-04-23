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Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено до 24, - Минобороны. ФОТО
Проект "Контракт 18-24" расширен, отныне в нем участвуют 24 бригады вместо 16.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В перечень добавились:
- 47 отдельная механизированная бригада "Магура"
- 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы
- 3 отдельная танковая Железная бригада
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
- 34 отдельная бригада береговой охраны
- 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого
- 108 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ
- 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ
Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую". В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.
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+6 Володимир Левченко #559507
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+4 Andriy L
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