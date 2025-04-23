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Новости Контракт 18-24
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Количество бригад по проекту "Контракт 18-24" увеличено до 24, - Минобороны. ФОТО

Проект "Контракт 18-24" расширен, отныне в нем участвуют 24 бригады вместо 16.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В перечень добавились:

  • 47 отдельная механизированная бригада "Магура"
  • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы
  • 3 отдельная танковая Железная бригада
  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
  • 34 отдельная бригада береговой охраны
  • 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого
  • 108 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ
  • 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

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Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую". В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.

Бригады к которым можно присоединиться

Автор: 

контракт (424) Минобороны (9333) мобилизация (2764) добровольцы (1168) рекрутинг (134)


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Топ комментарии
+6
вже "наполеон" знов за створення бригад взявся? ви суки ракети робіть, поки американскі не скінчилися.
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23.04.2025 18:57
+5
С интервью Палисы прошло некоторое время, возможно уже "до 600".
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23.04.2025 19:02
+4
А кількість добровольців 18-24 збільшилась чи так і лишилось 500 чоловік на 24 бригади
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23.04.2025 18:59
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вже "наполеон" знов за створення бригад взявся? ви суки ракети робіть, поки американскі не скінчилися.
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23.04.2025 18:57 Ответить
вони вже капітулювати збираються. ресурси американцям подарують за гарантію безпеки і невеликий відсоток.
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23.04.2025 18:58 Ответить
Ні, подарують просто так. Без жодних реальних гарантій безпеки.
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23.04.2025 19:06 Ответить
гарантії безпеки не для всіх, а тільки для ЄрЗе і їх шайки.
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23.04.2025 19:08 Ответить
А кількість добровольців 18-24 збільшилась чи так і лишилось 500 чоловік на 24 бригади
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23.04.2025 18:59 Ответить
С интервью Палисы прошло некоторое время, возможно уже "до 600".
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23.04.2025 19:02 Ответить
Скільки тцкашників ходить,поліцаїв,які не воюють,а ви ******* грошима заманюєте бідних Українців! Я де бачу,там і зриваю такі об'яви!
Навчання дві неділі! І прямо на передову!
В армії творятся безчинства! Тому не ведіться на цей мілліон,вас кинуть на смерть!
Ви записуєтесь в вибраний підрозділ і всі ваші права зникають.Вас переведуть в який самі захочуть підрозділ,а вам скажуть,що так потрібно Батьківщині.
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23.04.2025 21:06 Ответить
Нах дрони, нах ракети, м'ясом будем воювати. Так дешевше
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24.04.2025 16:20 Ответить
 
 