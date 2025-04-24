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Новости Обстрелы Запорожья
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Последствия удара РФ по Запорожью: повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 24 апреля атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В данное время специалисты проводят обследование", - отметил он.

Последствия удара РФ по Запорожью 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Запорожью 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Запорожью 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Запорожью 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Запорожью 24 апреля 2025 года

Атака "шахедов" на Запорожье 24 апреля 2025 года

Ночью российские захватчики атаковали город ударными беспилотниками.

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27202) Запорожская область (3088) Запорожский район (108)


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