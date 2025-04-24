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Последствия удара РФ по Запорожью: повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в ночь на 24 апреля атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В данное время специалисты проводят обследование", - отметил он.
Атака "шахедов" на Запорожье 24 апреля 2025 года
Ночью российские захватчики атаковали город ударными беспилотниками.
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