Последствия удара РФ по Запорожью: повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 24 апреля атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В данное время специалисты проводят обследование", - отметил он.











Атака "шахедов" на Запорожье 24 апреля 2025 года

Ночью российские захватчики атаковали город ударными беспилотниками.