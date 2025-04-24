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Новости Требования РФ относительно прекращения огня
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Предложения России о замораживании линии фронта в Украине сомнительны, - премьер Литвы Палуцкас

Гснтаутас Палуцкас о позиции РФ по замораживанию линии фронта

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас называет предложение России о мире сомнительным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Мы видим и считаем, что внесенное предложение очень сомнительное, эти сомнения уже высказывал президент Украины, и я даже не сомневаюсь, что украинский народ также не согласится на такие условия", - заявил Палуцкас

Он сказал это в то время, как западные СМИ сообщили, что Россия также стремится гарантировать, что Украина не станет членом НАТО, и что американский президент готов признать аннексированный Крым российской территорией.

Премьер усомнился, что принятие такого предложения остановит Россию. По его словам, вполне вероятно, что при благоприятных обстоятельствах это лишь подстегнет Кремль к стремлению оккупировать еще больше территорий.

"Позиция Литвы, безусловно, не будет отличаться от позиции Украины. Я не знаю, смогут ли прежде всего украинцы, их народ, принять такое решение отказаться от своих территорий", - сказал Палуцкас.

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Вона нейприйнятна.Неприйнятна.
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24.04.2025 13:04 Ответить
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:20 Ответить
Не за це загинули мої побратими!не за це...
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24.04.2025 14:42 Ответить
Ну так ясное дело. Пока гибнут украинцы, в ЕС безпека.
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24.04.2025 13:23 Ответить
 
 