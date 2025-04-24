Предложения России о замораживании линии фронта в Украине сомнительны, - премьер Литвы Палуцкас

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас называет предложение России о мире сомнительным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Мы видим и считаем, что внесенное предложение очень сомнительное, эти сомнения уже высказывал президент Украины, и я даже не сомневаюсь, что украинский народ также не согласится на такие условия", - заявил Палуцкас

Он сказал это в то время, как западные СМИ сообщили, что Россия также стремится гарантировать, что Украина не станет членом НАТО, и что американский президент готов признать аннексированный Крым российской территорией.

Премьер усомнился, что принятие такого предложения остановит Россию. По его словам, вполне вероятно, что при благоприятных обстоятельствах это лишь подстегнет Кремль к стремлению оккупировать еще больше территорий.

"Позиция Литвы, безусловно, не будет отличаться от позиции Украины. Я не знаю, смогут ли прежде всего украинцы, их народ, принять такое решение отказаться от своих территорий", - сказал Палуцкас.

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