Пропозиції Росії про заморожування лінії фронту в Україні є сумнівними, - прем’єр Литви Палуцкас

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас називає пропозицію Росії про мир сумнівною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Ми бачимо і вважаємо, що внесена пропозиція дуже сумнівна, ці сумніви вже висловлював президент України, і я навіть не сумніваюся, що український народ також не погодиться на такі умови", - заявив Палуцкас

Він сказав це в той час, як західні ЗМІ повідомили, що Росія також прагне гарантувати, що Україна не стане членом НАТО, і що американський президент готовий визнати анексований Крим російською територією.

Прем'єр засумнівався, що прийняття такої пропозиції зупинить Росію. За його словами, цілком імовірно, що за сприятливих обставин це лише підстьобне Кремль до прагнення окупувати ще більше територій.

"Позиція Литви, безумовно, не відрізнятиметься від позиції України. Я не знаю, чи зможуть насамперед українці, їхній народ, прийняти таке рішення відмовитися від своїх територій", - сказав Палуцкас.

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