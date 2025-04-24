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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
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Пропозиції Росії про заморожування лінії фронту в Україні є сумнівними, - прем’єр Литви Палуцкас

Гsнтаутас Палуцкас про позиції РФ щодо заморожування лінії фронту

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас називає пропозицію Росії про мир сумнівною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Ми бачимо і вважаємо, що внесена пропозиція дуже сумнівна, ці сумніви вже висловлював президент України, і я навіть не сумніваюся, що український народ також не погодиться на такі умови", - заявив Палуцкас 

Він сказав це в той час, як західні ЗМІ повідомили, що Росія також прагне гарантувати, що Україна не стане членом НАТО, і що американський президент готовий визнати анексований Крим російською територією.

Прем'єр засумнівався, що прийняття такої пропозиції зупинить Росію. За його словами, цілком імовірно, що за сприятливих обставин це лише підстьобне Кремль до прагнення окупувати ще більше територій.

"Позиція Литви, безумовно, не відрізнятиметься від позиції України. Я не знаю, чи зможуть насамперед українці, їхній народ, прийняти таке рішення відмовитися від своїх територій", - сказав Палуцкас.

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24.04.2025 13:04 Відповісти
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:20 Відповісти
Не за це загинули мої побратими!не за це...
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24.04.2025 14:42 Відповісти
Ну так ясное дело. Пока гибнут украинцы, в ЕС безпека.
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24.04.2025 13:23 Відповісти
 
 