Бойцы ССО на бронированном Humvee заехали в тыл россиянам на Курщине и ликвидировали 25 северокорейцев в ближнем бою. ВИДЕО
Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских спецназовцев.
"Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их - и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - отмечается в комментарии к записи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. круті вони, вірогідно, у порівнянні з набраними "на контракт штурмовика" боржниками по іпотеці з засрашки, які часто "на нуль" потрапляють через 5-7 діб після підписання контракту. Чи крутіші вони за досвічених ССО-шників? Ну, як бачимо - гарантовано НІ.
А так-то, задумайтеся: сєв.корея 70+ років не воювала. Там тупо НЕМАЄ ВЗАГАЛІ командирів з хоч якимось бойовим досвідом. Ніби-то якісь "радники" приймали участь в декількох конфліктах, але кількість там завжди була на рівні "100-200 осіб". "Спєцназ" - то не опис досвіду і якостей бійців/командирів. Є, наприклад, "спєцназ бєлоруссії", який став мемом ідіотичних фізичних врав.
Для порівняння: через АТО в Україні з 2014 до 2022 року пройшло приблизно 400'000 осіб. Звісно, не всі сиділи в окопах, але правда в тому, що обстріляних в країні реально - чи не сотні тисяч були на момент початку повномасштабного вторгнення.
Прочитал ваш текст с огромным интересом.
Анализ боевых качеств крутых корейских собачатников у Вас получился лучше, ярче, чем у записных военных экспертов, 70 % которых очень скучные и унылые говорящие головы, такие как полковник Свитан.
Героям слава!
Десять років тому ми думали, що елітні війська -
це гоняти вдесятерьох за підтримки гелікоптерів та супутника двох афганців з калашами,
потім випадково пристрелити кілька цивільних, розкаюватися і бухати віскі під довічний ПТСР вдома в Арізоні,
і попутно бити морди місцевим алкашам, і знімати про це потужне голівудське кіно.
Вчора щось таке дивився зі Стетхемом - хотілося блювати при всьому їх пафосі про ветеранство
Якось грали у страйкбол з Альфою, цивільні хобі проти Альфи, так нас всі поклали, а Альфа не одного втрат.
Ми тоді побачили що таке хоббі і коли тримати зброю це РОБОТА. Багато хто і не бачив бійців Альфи, вони просто по тихому всіх вибили і все, іноді навіть не було зрозуміло звідки вогонь, ну професіонали своєї справи, більше нічого сказати.