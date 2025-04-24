Бойцы ССО на бронированном Humvee заехали в тыл россиянам на Курщине и ликвидировали 25 северокорейцев в ближнем бою. ВИДЕО

Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских спецназовцев.

"Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их - и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - отмечается в комментарии к записи.

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