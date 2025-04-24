РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5439 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Курщине Ближний стрелковый бой
19 866 40

Бойцы ССО на бронированном Humvee заехали в тыл россиянам на Курщине и ликвидировали 25 северокорейцев в ближнем бою. ВИДЕО

Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских спецназовцев.

"Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их - и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - отмечается в комментарии к записи.

Читайте: КНДР заработала более $20 миллиардов на участии в войне России против Украины

Автор: 

КНДР (1193) боевые действия (4059) ССО (527)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
ЗСУ не только герои ,но и защитники животных, сколько собачек бы сожрали эти узкоглазые упыри если бы не наши воины а посему пани та панове, СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:25
+26
Молодці хлопці!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:33
+25
Заехали в тыл к росиянам а там корейцы. Шо мы их, сортировать что ли будем?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
24.04.2025 14:24 Ответить
ЗСУ не только герои ,но и защитники животных, сколько собачек бы сожрали эти узкоглазые упыри если бы не наши воины а посему пани та панове, СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:25 Ответить
а так собачки будуть жрать упырей. И это называтся СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
показать весь комментарий
24.04.2025 16:01 Ответить
Благодаря военным из ССО спасены сотни невинных собак от поедания чучхейскими упырями.
показать весь комментарий
24.04.2025 16:26 Ответить
могли б зменшувати популяцію бродячх собак в містах, а так солбаки їх їдять
показать весь комментарий
24.04.2025 17:42 Ответить
Відстріл чумардосів
показать весь комментарий
24.04.2025 14:26 Ответить
Піди, курво, на нуль, і ти накидаєшся колес до ригачки
показать весь комментарий
24.04.2025 14:46 Ответить
Вибач, але схоже, ти не те що в реальному бою ніколи не був, а й навіть на полігоні - коли ти не "оператор кінохроніки", а безпосередній учасник подій"... Там люди реально воювали, а не знімали ********** "Асвабаждение"...
показать весь комментарий
24.04.2025 14:49 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 15:13 Ответить
Молодці хлопці!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:33 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.04.2025 15:14 Ответить
Герої !
показать весь комментарий
24.04.2025 14:33 Ответить
Заехали в тыл к росиянам а там корейцы. Шо мы их, сортировать что ли будем?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:34 Ответить
А ще казали, що "чучхеїсти" - "круті" в "ближньому бою"... Зруйновано останній міф "бойового хом"яка"...
показать весь комментарий
24.04.2025 15:00 Ответить
Це як ахмат сила, а так тік ток сила
показать весь комментарий
24.04.2025 15:15 Ответить
може мова йшла про кулачний бій. вони ж типу там всі кунгфуїсти-ушуїсти
показать весь комментарий
24.04.2025 16:20 Ответить
Подивиться їх фільми - так вони повинні вміть, як у фільмі "Маска", кулі ковтать і їх у ворогів випльовувать... Бачив їх "Хон Гіль Дона"? Я - бачив... А потім прочитав повість, за мотивами якої був створений фільм. У фільмі він - Робін Гуд, зі Спартаком на пару. а у повісті - "Конан-варвар", який воює з відьмаками та перевертнями... Корейці - ще ті "казкарі"...
показать весь комментарий
24.04.2025 17:00 Ответить
До кінотеатру ходив дивитися!))) "Київ"... І ностальгія.... )))
показать весь комментарий
25.04.2025 00:14 Ответить
Какая там "крутость" у этих чучхейских недокормышей, которые уже пол-жизни жрут траву, морские водоросли и полевых мышей...
показать весь комментарий
24.04.2025 16:28 Ответить
1. армія в сєвкореї їсть трішки краще за пересічних селян і мешканців трущоб - це в них чи не єдиний "соціальний ліфт" до хоч якоїсь їжі, окрім "кімчі" і варених кульбаб.
2. круті вони, вірогідно, у порівнянні з набраними "на контракт штурмовика" боржниками по іпотеці з засрашки, які часто "на нуль" потрапляють через 5-7 діб після підписання контракту. Чи крутіші вони за досвічених ССО-шників? Ну, як бачимо - гарантовано НІ.

А так-то, задумайтеся: сєв.корея 70+ років не воювала. Там тупо НЕМАЄ ВЗАГАЛІ командирів з хоч якимось бойовим досвідом. Ніби-то якісь "радники" приймали участь в декількох конфліктах, але кількість там завжди була на рівні "100-200 осіб". "Спєцназ" - то не опис досвіду і якостей бійців/командирів. Є, наприклад, "спєцназ бєлоруссії", який став мемом ідіотичних фізичних врав.

Для порівняння: через АТО в Україні з 2014 до 2022 року пройшло приблизно 400'000 осіб. Звісно, не всі сиділи в окопах, але правда в тому, що обстріляних в країні реально - чи не сотні тисяч були на момент початку повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
24.04.2025 21:34 Ответить
Замечательный, просто шикарный анализ, уважаемый Орест.

Прочитал ваш текст с огромным интересом.

Анализ боевых качеств крутых корейских собачатников у Вас получился лучше, ярче, чем у записных военных экспертов, 70 % которых очень скучные и унылые говорящие головы, такие как полковник Свитан.
показать весь комментарий
24.04.2025 22:19 Ответить
Слава Україні!
Героям слава!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:42 Ответить
ЗСУ - це найкращі переговірники
показать весь комментарий
24.04.2025 15:24 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 19:36 Ответить
Хорошо наши хлопченя накосили косариков! 👍
показать весь комментарий
24.04.2025 16:09 Ответить
Черговим українським супергероям-респектище...
показать весь комментарий
24.04.2025 16:10 Ответить
навіщо було колашматить їх з автоматів коли в них в тилу не працює РЕБ. безконтактно б накосили їх дронами і без втрат поїхали додому
показать весь комментарий
24.04.2025 16:18 Ответить
Мабуть для цього тре ще на додаток вантажівка дронів.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:34 Ответить
Корейський Жирний Пень може радіти - 25 його косооких під@рів набралися бойового досвіду, аж з дупи лізе.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:57 Ответить
Дай Боже нашім Воїнам, так без потерь ,кожний день ,косити північно московських корейців !!!
показать весь комментарий
24.04.2025 18:13 Ответить
як змінюється світогляд.
Десять років тому ми думали, що елітні війська -
це гоняти вдесятерьох за підтримки гелікоптерів та супутника двох афганців з калашами,
потім випадково пристрелити кілька цивільних, розкаюватися і бухати віскі під довічний ПТСР вдома в Арізоні,
і попутно бити морди місцевим алкашам, і знімати про це потужне голівудське кіно.
Вчора щось таке дивився зі Стетхемом - хотілося блювати при всьому їх пафосі про ветеранство
показать весь комментарий
24.04.2025 19:12 Ответить
Було косе, а стало ще й плоске
показать весь комментарий
24.04.2025 19:36 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 19:38 Ответить
"Друга армія світу" закінчилася, в бій кинуто всяку шушару ...
показать весь комментарий
24.04.2025 19:46 Ответить
Гарне і показове відео, де якість переважає кількість. Пачка тренованих і навчених нормально - це страшна зброя. Для кого воювати робота, то такий один один замінить мінімум 10 зігнаного стада.

Якось грали у страйкбол з Альфою, цивільні хобі проти Альфи, так нас всі поклали, а Альфа не одного втрат.

Ми тоді побачили що таке хоббі і коли тримати зброю це РОБОТА. Багато хто і не бачив бійців Альфи, вони просто по тихому всіх вибили і все, іноді навіть не було зрозуміло звідки вогонь, ну професіонали своєї справи, більше нічого сказати.
показать весь комментарий
24.04.2025 19:55 Ответить
На видео вижу как ранят нашего бойца. Надеюсь, с ним все нормально. Какие 25 косоглазых, где?
показать весь комментарий
24.04.2025 20:41 Ответить
Вовкодави - Честь!!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 00:19 Ответить
 
 