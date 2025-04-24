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Новини Бойові дії на Курщині Ближній стрілецький бій
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Бійці ССО на броньованому Humvee заїхали у тил росіянам на Курщині та ліквідували 25 північнокорейців у ближньому бою. ВIДЕО

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських спецпризначенців. 

"Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі", - зазначається у коментарі до запису.

Читайте: КНДР заробила понад $20 мільярдів на участі у війні Росії проти України

Автор: 

КНДР (1217) бойові дії (3813) ССО (520)


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Топ коментарі
+48
ЗСУ не только герои ,но и защитники животных, сколько собачек бы сожрали эти узкоглазые упыри если бы не наши воины а посему пани та панове, СЛАВА ЗСУ!!!
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24.04.2025 14:25
+26
Молодці хлопці!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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24.04.2025 14:33
+25
Заехали в тыл к росиянам а там корейцы. Шо мы их, сортировать что ли будем?
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24.04.2025 14:34
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24.04.2025 14:24 Відповісти
ЗСУ не только герои ,но и защитники животных, сколько собачек бы сожрали эти узкоглазые упыри если бы не наши воины а посему пани та панове, СЛАВА ЗСУ!!!
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24.04.2025 14:25 Відповісти
а так собачки будуть жрать упырей. И это называтся СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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24.04.2025 16:01 Відповісти
Благодаря военным из ССО спасены сотни невинных собак от поедания чучхейскими упырями.
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24.04.2025 16:26 Відповісти
могли б зменшувати популяцію бродячх собак в містах, а так солбаки їх їдять
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24.04.2025 17:42 Відповісти
Відстріл чумардосів
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24.04.2025 14:26 Відповісти
Піди, курво, на нуль, і ти накидаєшся колес до ригачки
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24.04.2025 14:46 Відповісти
Вибач, але схоже, ти не те що в реальному бою ніколи не був, а й навіть на полігоні - коли ти не "оператор кінохроніки", а безпосередній учасник подій"... Там люди реально воювали, а не знімали ********** "Асвабаждение"...
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24.04.2025 14:49 Відповісти
+100500!!!
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24.04.2025 16:12 Відповісти
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24.04.2025 15:13 Відповісти
Молодці хлопці!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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24.04.2025 14:33 Відповісти
Героям Слава!
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24.04.2025 15:14 Відповісти
Герої !
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24.04.2025 14:33 Відповісти
Заехали в тыл к росиянам а там корейцы. Шо мы их, сортировать что ли будем?
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24.04.2025 14:34 Відповісти
А ще казали, що "чучхеїсти" - "круті" в "ближньому бою"... Зруйновано останній міф "бойового хом"яка"...
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24.04.2025 15:00 Відповісти
Це як ахмат сила, а так тік ток сила
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24.04.2025 15:15 Відповісти
може мова йшла про кулачний бій. вони ж типу там всі кунгфуїсти-ушуїсти
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24.04.2025 16:20 Відповісти
Подивиться їх фільми - так вони повинні вміть, як у фільмі "Маска", кулі ковтать і їх у ворогів випльовувать... Бачив їх "Хон Гіль Дона"? Я - бачив... А потім прочитав повість, за мотивами якої був створений фільм. У фільмі він - Робін Гуд, зі Спартаком на пару. а у повісті - "Конан-варвар", який воює з відьмаками та перевертнями... Корейці - ще ті "казкарі"...
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24.04.2025 17:00 Відповісти
До кінотеатру ходив дивитися!))) "Київ"... І ностальгія.... )))
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25.04.2025 00:14 Відповісти
Какая там "крутость" у этих чучхейских недокормышей, которые уже пол-жизни жрут траву, морские водоросли и полевых мышей...
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24.04.2025 16:28 Відповісти
1. армія в сєвкореї їсть трішки краще за пересічних селян і мешканців трущоб - це в них чи не єдиний "соціальний ліфт" до хоч якоїсь їжі, окрім "кімчі" і варених кульбаб.
2. круті вони, вірогідно, у порівнянні з набраними "на контракт штурмовика" боржниками по іпотеці з засрашки, які часто "на нуль" потрапляють через 5-7 діб після підписання контракту. Чи крутіші вони за досвічених ССО-шників? Ну, як бачимо - гарантовано НІ.

А так-то, задумайтеся: сєв.корея 70+ років не воювала. Там тупо НЕМАЄ ВЗАГАЛІ командирів з хоч якимось бойовим досвідом. Ніби-то якісь "радники" приймали участь в декількох конфліктах, але кількість там завжди була на рівні "100-200 осіб". "Спєцназ" - то не опис досвіду і якостей бійців/командирів. Є, наприклад, "спєцназ бєлоруссії", який став мемом ідіотичних фізичних врав.

Для порівняння: через АТО в Україні з 2014 до 2022 року пройшло приблизно 400'000 осіб. Звісно, не всі сиділи в окопах, але правда в тому, що обстріляних в країні реально - чи не сотні тисяч були на момент початку повномасштабного вторгнення.
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24.04.2025 21:34 Відповісти
Замечательный, просто шикарный анализ, уважаемый Орест.

Прочитал ваш текст с огромным интересом.

Анализ боевых качеств крутых корейских собачатников у Вас получился лучше, ярче, чем у записных военных экспертов, 70 % которых очень скучные и унылые говорящие головы, такие как полковник Свитан.
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24.04.2025 22:19 Відповісти
Слава Україні!
Героям слава!
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24.04.2025 14:42 Відповісти
ЗСУ - це найкращі переговірники
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24.04.2025 15:24 Відповісти
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24.04.2025 19:36 Відповісти
Хорошо наши хлопченя накосили косариков! 👍
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24.04.2025 16:09 Відповісти
Черговим українським супергероям-респектище...
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24.04.2025 16:10 Відповісти
навіщо було колашматить їх з автоматів коли в них в тилу не працює РЕБ. безконтактно б накосили їх дронами і без втрат поїхали додому
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24.04.2025 16:18 Відповісти
Мабуть для цього тре ще на додаток вантажівка дронів.
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24.04.2025 20:34 Відповісти
Корейський Жирний Пень може радіти - 25 його косооких під@рів набралися бойового досвіду, аж з дупи лізе.
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24.04.2025 17:57 Відповісти
Дай Боже нашім Воїнам, так без потерь ,кожний день ,косити північно московських корейців !!!
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24.04.2025 18:13 Відповісти
як змінюється світогляд.
Десять років тому ми думали, що елітні війська -
це гоняти вдесятерьох за підтримки гелікоптерів та супутника двох афганців з калашами,
потім випадково пристрелити кілька цивільних, розкаюватися і бухати віскі під довічний ПТСР вдома в Арізоні,
і попутно бити морди місцевим алкашам, і знімати про це потужне голівудське кіно.
Вчора щось таке дивився зі Стетхемом - хотілося блювати при всьому їх пафосі про ветеранство
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24.04.2025 19:12 Відповісти
Було косе, а стало ще й плоске
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24.04.2025 19:36 Відповісти
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24.04.2025 19:38 Відповісти
"Друга армія світу" закінчилася, в бій кинуто всяку шушару ...
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24.04.2025 19:46 Відповісти
Гарне і показове відео, де якість переважає кількість. Пачка тренованих і навчених нормально - це страшна зброя. Для кого воювати робота, то такий один один замінить мінімум 10 зігнаного стада.

Якось грали у страйкбол з Альфою, цивільні хобі проти Альфи, так нас всі поклали, а Альфа не одного втрат.

Ми тоді побачили що таке хоббі і коли тримати зброю це РОБОТА. Багато хто і не бачив бійців Альфи, вони просто по тихому всіх вибили і все, іноді навіть не було зрозуміло звідки вогонь, ну професіонали своєї справи, більше нічого сказати.
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24.04.2025 19:55 Відповісти
На видео вижу как ранят нашего бойца. Надеюсь, с ним все нормально. Какие 25 косоглазых, где?
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24.04.2025 20:41 Відповісти
Вовкодави - Честь!!!!
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25.04.2025 00:19 Відповісти
 
 