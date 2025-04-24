Бійці ССО на броньованому Humvee заїхали у тил росіянам на Курщині та ліквідували 25 північнокорейців у ближньому бою. ВIДЕО
Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських спецпризначенців.
"Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі", - зазначається у коментарі до запису.
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2. круті вони, вірогідно, у порівнянні з набраними "на контракт штурмовика" боржниками по іпотеці з засрашки, які часто "на нуль" потрапляють через 5-7 діб після підписання контракту. Чи крутіші вони за досвічених ССО-шників? Ну, як бачимо - гарантовано НІ.
А так-то, задумайтеся: сєв.корея 70+ років не воювала. Там тупо НЕМАЄ ВЗАГАЛІ командирів з хоч якимось бойовим досвідом. Ніби-то якісь "радники" приймали участь в декількох конфліктах, але кількість там завжди була на рівні "100-200 осіб". "Спєцназ" - то не опис досвіду і якостей бійців/командирів. Є, наприклад, "спєцназ бєлоруссії", який став мемом ідіотичних фізичних врав.
Для порівняння: через АТО в Україні з 2014 до 2022 року пройшло приблизно 400'000 осіб. Звісно, не всі сиділи в окопах, але правда в тому, що обстріляних в країні реально - чи не сотні тисяч були на момент початку повномасштабного вторгнення.
Прочитал ваш текст с огромным интересом.
Анализ боевых качеств крутых корейских собачатников у Вас получился лучше, ярче, чем у записных военных экспертов, 70 % которых очень скучные и унылые говорящие головы, такие как полковник Свитан.
Героям слава!
Десять років тому ми думали, що елітні війська -
це гоняти вдесятерьох за підтримки гелікоптерів та супутника двох афганців з калашами,
потім випадково пристрелити кілька цивільних, розкаюватися і бухати віскі під довічний ПТСР вдома в Арізоні,
і попутно бити морди місцевим алкашам, і знімати про це потужне голівудське кіно.
Вчора щось таке дивився зі Стетхемом - хотілося блювати при всьому їх пафосі про ветеранство
Якось грали у страйкбол з Альфою, цивільні хобі проти Альфи, так нас всі поклали, а Альфа не одного втрат.
Ми тоді побачили що таке хоббі і коли тримати зброю це РОБОТА. Багато хто і не бачив бійців Альфи, вони просто по тихому всіх вибили і все, іноді навіть не було зрозуміло звідки вогонь, ну професіонали своєї справи, більше нічого сказати.