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Новости Санкции США против России Снятие санкций с Северного потока
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Пресс-секретарь партии Шольца Шеер поддержала отмену санкций США против "Северного потока-2"

В партии Шольца поддержали снятие санкций против

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии по энергетическим вопросам Нина Шеер заявила, что поддерживает отмену санкций США против "Северного потока-2".

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Она утверждает, что санкции США против российского газопровода "изначально были незаконными", поэтому их отмена будет соответствовать международному праву.

"В интересах поиска дипломатических путей к миру и прекращения захватнической войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могут поддержать этот процесс", - сказала пресс-секретарь.

Читайте: Трамп о возможности введения против РФ новых санкций: Россия и так имеет ограничения

Шеер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с консерватором Фридрихом Мерцом, подчеркнула, что позиция по "Северному потоку" не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике.

"Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику. Это остается в силе независимо от того, как решаются вопросы санкций в отношении "Северного потока-2", - добавила представительница СДПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль ожидает более жестких санкций США против России, - Bloomberg

Ранее сообщалось, Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.

Автор: 

Германия (6962) санкции (11296) США (26687) Северный поток (1449) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+13
Сосіалісти сосіаліровали сосіаліровали поки геть усе не відсосіаліровали.
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24.04.2025 19:09
+9
Це та Німеччина, яка потужно готується до війни за 2-3 роки?
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24.04.2025 19:27
+8
Я повторюсь за сегодня, но кто там верил в проснувшуюся Европу ? Она действтительно просыпается как Трамп и будет нагибать Украину на все уступки
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24.04.2025 19:09
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Правила форума Совет форумчан
Я повторюсь за сегодня, но кто там верил в проснувшуюся Европу ? Она действтительно просыпается как Трамп и будет нагибать Украину на все уступки
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24.04.2025 19:09 Ответить
Сильний завжди буде нагибати слабшого - коли стане Україна сильною - буде нагибати всих !
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24.04.2025 19:11 Ответить
Тому ніхто не дозволить Україні стати сильною. А слабкою її зробили українці на останніх виборах.
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24.04.2025 21:03 Ответить
У трумпа немає карт, вони були у шести казіно, що він мав, але ті збанкрутували і залишився перманентний butthurt.
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24.04.2025 19:12 Ответить
Пара ×уйловських ×войд - ще не Європа, не істери, кацапе.
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24.04.2025 20:28 Ответить
Сосіалісти сосіаліровали сосіаліровали поки геть усе не відсосіаліровали.
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24.04.2025 19:09 Ответить
Читати треба уважніше, пані - "Речниця партії Шольца", а не Мерца. Si?
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24.04.2025 19:12 Ответить
але в коаліцію з нестачею голосів додадуть свої голоси праві ультраправі й все буде як хйлу й трєбовалось
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24.04.2025 20:03 Ответить
це як ОПЗЖ підголосовувує Слугам зЄ
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24.04.2025 20:05 Ответить
це партія не Мерца
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24.04.2025 19:12 Ответить
Це не його речниця, а партії шольца
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24.04.2025 19:13 Ответить
Ще одна криса "путінФерштейн"?
Їх шо там так багато бо гарно пуйло прикормив?
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24.04.2025 19:11 Ответить
Та как ты снимешь те санкции если поток тот постоянно взрывается непонятно отчего..
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24.04.2025 19:13 Ответить
Ні!! Цей світ не заслуговує на їснування..... Скоріше б вже.....
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24.04.2025 19:19 Ответить
",,,,,пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення загарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес",,, ----- Ну звичайно ж,) давайте дамо оркам бабла, за їхній Хаз, щоб вони й далі продовжували знищувати Україну! який блискучий "діплАматічний путЬ!" -- ****** і не встать!
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24.04.2025 19:22 Ответить
Щури ніколи не відмовляться від безкоштовного сиру
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24.04.2025 19:24 Ответить
Це та Німеччина, яка потужно готується до війни за 2-3 роки?
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24.04.2025 19:27 Ответить
через 5 років
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24.04.2025 19:48 Ответить
Це у Європи така "позиція сили", нічого не переплутайте.
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24.04.2025 19:28 Ответить
Идиотизм, как и дебилизм, не имеют национального признака, они есть в любой стране, среди

любой нации и Германия не исключение.
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24.04.2025 19:32 Ответить
В нас ідіотів аж 73%. Це дуже сумно.
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24.04.2025 19:41 Ответить
Я вас утешу, как минимум 99% населения Земли это дегенераты и дебилы.
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24.04.2025 19:47 Ответить
99% - щось дуже сильно загнули. В нормальній країні дегенератів значно менше 50%.
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24.04.2025 20:00 Ответить
ти, звісно, належиш до більш мудрих , ахахах
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24.04.2025 20:21 Ответить
"Речниця" - це як "непришєй к 3.14здє рукав"....
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24.04.2025 19:47 Ответить
Думаю що ЗСУ такі санкції накладуть на північний потік що на металолом не буде що здавати.
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24.04.2025 19:48 Ответить
Та зрозуміло... Гешефт на першому місці.
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24.04.2025 19:59 Ответить
Як говорив незабутній Остап Берта-Марія Бендер-Задунайський,
«Льод тронулся,господа прісяжниє засєдатєлі!»
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24.04.2025 20:00 Ответить
а шо вы хотели от меркель и шольца? там у ***** все схвачено, все куплены
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24.04.2025 20:13 Ответить
от це справжнє обличчя країн ЄС, яке ховається за гарним бла-бла-бла
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24.04.2025 20:15 Ответить
А шо трампА вже ДІЙСНО скасував санкції проти ПП-2 ? Чи це плани на майбутній поділ Європи ? ШО прямо таки по Рейну ?
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24.04.2025 20:22 Ответить
Пуйло подтерся международным правом, а эти делают вид что не понимают.
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24.04.2025 21:29 Ответить
Так, підкиньте Путіну грошенят, він замало вбив людей. І не забудьте руки потім помити від української крові.
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24.04.2025 22:23 Ответить
Очередная шольце-швайне вилізла!!!! ПНХ!!!
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24.04.2025 23:49 Ответить
 
 