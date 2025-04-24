Пресс-секретарь партии Шольца Шеер поддержала отмену санкций США против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии по энергетическим вопросам Нина Шеер заявила, что поддерживает отмену санкций США против "Северного потока-2".

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Она утверждает, что санкции США против российского газопровода "изначально были незаконными", поэтому их отмена будет соответствовать международному праву.

"В интересах поиска дипломатических путей к миру и прекращения захватнической войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могут поддержать этот процесс", - сказала пресс-секретарь.

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Шеер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с консерватором Фридрихом Мерцом, подчеркнула, что позиция по "Северному потоку" не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике.

"Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику. Это остается в силе независимо от того, как решаются вопросы санкций в отношении "Северного потока-2", - добавила представительница СДПГ.

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Ранее сообщалось, Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.