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Новини Санкції США проти Росії Зняття санкцій з Північного потоку
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Речниця партії Шольца Шеєр підтримала скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

У партії Шольца підтримали зняття санкцій проти

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини з енергетичних питань Ніна Шеєр заявила, що підтримує скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Вона стверджує, що санкції США проти російського газогону "від самого початку були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.

"В інтересах пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення загарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес", - сказала речниця.

Читайте: Трамп про можливість запровадження проти РФ нових санкцій: Росія й так має обмеження

Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з консерватором Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", – додала представниця СДПН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль очікує жорсткіших санкцій США проти Росії, - Bloomberg

Раніше повідомлялось, Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.

Автор: 

Німеччина (7363) санкції (11844) США (22890) Північний потік (2464) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+13
Сосіалісти сосіаліровали сосіаліровали поки геть усе не відсосіаліровали.
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24.04.2025 19:09
+10
Це та Німеччина, яка потужно готується до війни за 2-3 роки?
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24.04.2025 19:27
+8
Я повторюсь за сегодня, но кто там верил в проснувшуюся Европу ? Она действтительно просыпается как Трамп и будет нагибать Украину на все уступки
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24.04.2025 19:09
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Я повторюсь за сегодня, но кто там верил в проснувшуюся Европу ? Она действтительно просыпается как Трамп и будет нагибать Украину на все уступки
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24.04.2025 19:09 Відповісти
Сильний завжди буде нагибати слабшого - коли стане Україна сильною - буде нагибати всих !
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24.04.2025 19:11 Відповісти
Тому ніхто не дозволить Україні стати сильною. А слабкою її зробили українці на останніх виборах.
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24.04.2025 21:03 Відповісти
У трумпа немає карт, вони були у шести казіно, що він мав, але ті збанкрутували і залишився перманентний butthurt.
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24.04.2025 19:12 Відповісти
Пара ×уйловських ×войд - ще не Європа, не істери, кацапе.
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24.04.2025 20:28 Відповісти
Сосіалісти сосіаліровали сосіаліровали поки геть усе не відсосіаліровали.
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24.04.2025 19:09 Відповісти
Читати треба уважніше, пані - "Речниця партії Шольца", а не Мерца. Si?
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24.04.2025 19:12 Відповісти
але в коаліцію з нестачею голосів додадуть свої голоси праві ультраправі й все буде як хйлу й трєбовалось
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24.04.2025 20:03 Відповісти
це як ОПЗЖ підголосовувує Слугам зЄ
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24.04.2025 20:05 Відповісти
це партія не Мерца
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24.04.2025 19:12 Відповісти
Це не його речниця, а партії шольца
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24.04.2025 19:13 Відповісти
Ще одна криса "путінФерштейн"?
Їх шо там так багато бо гарно пуйло прикормив?
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24.04.2025 19:11 Відповісти
Та как ты снимешь те санкции если поток тот постоянно взрывается непонятно отчего..
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24.04.2025 19:13 Відповісти
Ні!! Цей світ не заслуговує на їснування..... Скоріше б вже.....
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24.04.2025 19:19 Відповісти
",,,,,пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення загарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес",,, ----- Ну звичайно ж,) давайте дамо оркам бабла, за їхній Хаз, щоб вони й далі продовжували знищувати Україну! який блискучий "діплАматічний путЬ!" -- ****** і не встать!
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24.04.2025 19:22 Відповісти
Щури ніколи не відмовляться від безкоштовного сиру
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24.04.2025 19:24 Відповісти
Це та Німеччина, яка потужно готується до війни за 2-3 роки?
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24.04.2025 19:27 Відповісти
через 5 років
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24.04.2025 19:48 Відповісти
Це у Європи така "позиція сили", нічого не переплутайте.
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24.04.2025 19:28 Відповісти
Идиотизм, как и дебилизм, не имеют национального признака, они есть в любой стране, среди

любой нации и Германия не исключение.
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24.04.2025 19:32 Відповісти
В нас ідіотів аж 73%. Це дуже сумно.
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24.04.2025 19:41 Відповісти
Я вас утешу, как минимум 99% населения Земли это дегенераты и дебилы.
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24.04.2025 19:47 Відповісти
99% - щось дуже сильно загнули. В нормальній країні дегенератів значно менше 50%.
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24.04.2025 20:00 Відповісти
ти, звісно, належиш до більш мудрих , ахахах
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24.04.2025 20:21 Відповісти
"Речниця" - це як "непришєй к 3.14здє рукав"....
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24.04.2025 19:47 Відповісти
Думаю що ЗСУ такі санкції накладуть на північний потік що на металолом не буде що здавати.
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24.04.2025 19:48 Відповісти
Та зрозуміло... Гешефт на першому місці.
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24.04.2025 19:59 Відповісти
Як говорив незабутній Остап Берта-Марія Бендер-Задунайський,
«Льод тронулся,господа прісяжниє засєдатєлі!»
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24.04.2025 20:00 Відповісти
а шо вы хотели от меркель и шольца? там у ***** все схвачено, все куплены
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24.04.2025 20:13 Відповісти
от це справжнє обличчя країн ЄС, яке ховається за гарним бла-бла-бла
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24.04.2025 20:15 Відповісти
А шо трампА вже ДІЙСНО скасував санкції проти ПП-2 ? Чи це плани на майбутній поділ Європи ? ШО прямо таки по Рейну ?
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24.04.2025 20:22 Відповісти
Пуйло подтерся международным правом, а эти делают вид что не понимают.
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24.04.2025 21:29 Відповісти
Так, підкиньте Путіну грошенят, він замало вбив людей. І не забудьте руки потім помити від української крові.
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24.04.2025 22:23 Відповісти
Очередная шольце-швайне вилізла!!!! ПНХ!!!
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24.04.2025 23:49 Відповісти
 
 