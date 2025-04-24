Речниця партії Шольца Шеєр підтримала скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини з енергетичних питань Ніна Шеєр заявила, що підтримує скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Вона стверджує, що санкції США проти російського газогону "від самого початку були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.

"В інтересах пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення загарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес", - сказала речниця.

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Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з консерватором Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", – додала представниця СДПН.

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Раніше повідомлялось, Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.