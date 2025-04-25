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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: РФ 24 раза била по области, 2 человека погибли, трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в течение суток 24 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен. В Светлом Добропольской громады повреждены дом и хозяйственные постройки. В Новоэкономичном Гродовской громады разрушены 3 дома и 7 повреждены; в Малиновке разрушены 7 домов.

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Краматорский район

В Яровой Лиманской громады 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден частный дом; в Старом Караване повреждены 5 домов. В Краматорске повреждены 30 многоэтажек, 2 частных дома, 10 админзданий, 23 торговых объекта, 3 автомобиля и автобус. В Приюте Дружковской громады повреждено хозяйственное сооружение. В Заре Ильиновской ТГ повреждены 6 объектов. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 линии электропередач.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 частных дома. В Никифоровке Соледарской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен.

Российские оккупанты за прошедшие сутки 24 раза обстреляли Донецкую область. В Мирнограде и Яровой погибли 2 человека, 3 человека получили ранения. С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 20 детей.

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Последствия обстрелов Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Автор: 

Краматорськ (2277) Донецкая область (9680) Мирноград (54) Бахмутский район (392) Краматорский район (236) Покровский район (566) Северск (84) Никифоровка (1) Приют (1) Константиновка (1747) Яровая (3) Новоэкономическое (9) Малиновка (9) Светлое (1) Заря (6) Старый Караван (2)


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