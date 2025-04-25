Сутки в Донецкой области: РФ 24 раза била по области, 2 человека погибли, трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты в течение суток 24 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен. В Светлом Добропольской громады повреждены дом и хозяйственные постройки. В Новоэкономичном Гродовской громады разрушены 3 дома и 7 повреждены; в Малиновке разрушены 7 домов.
Краматорский район
В Яровой Лиманской громады 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден частный дом; в Старом Караване повреждены 5 домов. В Краматорске повреждены 30 многоэтажек, 2 частных дома, 10 админзданий, 23 торговых объекта, 3 автомобиля и автобус. В Приюте Дружковской громады повреждено хозяйственное сооружение. В Заре Ильиновской ТГ повреждены 6 объектов. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 линии электропередач.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 частных дома. В Никифоровке Соледарской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен.
Российские оккупанты за прошедшие сутки 24 раза обстреляли Донецкую область. В Мирнограде и Яровой погибли 2 человека, 3 человека получили ранения. С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 20 детей.
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