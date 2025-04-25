1-й центр рекрутинга сможет рекрутировать по "Контракту 18-24" в еще четыре бригады Сухопутных войск

Приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, увеличено с 16 до 24 количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны "Контракт 18-24".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В обновленный перечень бригад, участвующих в проекте в частности добавились такие подразделения Сухопутных войск:

3-я Отдельная танковая "Залізна бригада";

47-я Отдельная механизированная бригада "Магура";

54-я Отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

127-я Отдельная бригада территориальной обороны.

Как сообщается на официальном сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск https://lfrecruiting.com.ua/, по проекту "Контракт 18-24" предлагается существенная финансовая стабильность, гарантированная государством. Так, рекрут после подписания контракта может рассчитывать на получение 1 000 000 грн. Часть из этой суммы выплачивается сразу после подписания контракта - 200 000 грн, а остальные 800 тысяч - позже двумя частями.

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Добровольцы также могут рассчитывать на "нулевую" ипотеку и обучение за государственный счет и бесплатное медицинское обеспечение (в том числе, зубное протезирование). Также добровольцы получат право на выезд за границу после года службы и возможность получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн плюс доплаты за боевые задачи.

После завершения контракта законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев. Провести этот период можно будет путешествуя по миру или дома с семьей.

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Для прохождения службы по проекту "Контракт 18-24" также еще можно выбрать бригады Сухопутных войск ВСУ, которые ранее присоединились к программе:

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Едельвейс";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

3-я отдельная штурмовая бригада;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр".

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Кроме того, в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск напоминают, что на днях был увеличен перечень штатных должностей рядового состава, которые доступны по проекту "Контракт 18-24". Приказом начальника Генерального штаба ВСУ от 14 апреля 2025 года соответствующий перечень должностей был увеличен вдвое - расширен с 9 до 18 позиций. В частности, были добавлены следующие должности:

старший стрелок-номер обслуги;

пулеметчик, пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик, разведчик-номер обслуги, разведчик-радиотелефонист, разведчик-оператор, старший разведчик-стрелок-снайпер.

До этого добровольцы, которые присоединялись к ВСУ по проекту "Контракт 18-24", могли выбирать из перечня ограниченном должностями: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

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