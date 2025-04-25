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Новости Усиление вооружения
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Король Нидерландов Виллем-Александр: Мир и безопасность воспринимали как должное. Ситуация в Украине показала, что стране следует "вооружаться до зубов"

Король Нидерландов Виллем-Александр

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что его страна должна усиленно вооружаться, чтобы гарантировать собственную безопасность.

Об этом он сказал во время поездки на военную базу в Лимбурге, где проходят учения украинские военные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

"Наверное, мы слишком воспринимали как должное то, что у нас всегда будет мир и безопасность. Ситуация в Украине и другие конфликты демонстрируют, что это больше не так. Нам действительно нужно готовиться для того, чтобы продолжить жить в мире и безопасности", - подчеркнул он.

По мнению Виллема-Александра, Нидерланды должны быть готовы к сложным сценариям, оборонная промышленность - работать в масштабах, необходимых для потенциального конфликта, а страна в целом должна "вооружаться до зубов", чтобы гарантировать мирную жизнь.

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Автор: 

Нидерланды (1585) война в Украине (3946)


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Ви і гуманне ставлення людей один до одного сприймали як належне.
Але приходять ісламісти, і розбивають ваш рожевий світик.
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25.04.2025 11:44 Ответить
"Але приходять ісламісти..."
А це ще кєтайози не прийшли...
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25.04.2025 12:15 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни. І жодних розмов про травневі шашлики. Державний підхід до безпеки країни
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25.04.2025 11:57 Ответить
 
 