Король Нидерландов Виллем-Александр: Мир и безопасность воспринимали как должное. Ситуация в Украине показала, что стране следует "вооружаться до зубов"

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что его страна должна усиленно вооружаться, чтобы гарантировать собственную безопасность.

Об этом он сказал во время поездки на военную базу в Лимбурге, где проходят учения украинские военные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

"Наверное, мы слишком воспринимали как должное то, что у нас всегда будет мир и безопасность. Ситуация в Украине и другие конфликты демонстрируют, что это больше не так. Нам действительно нужно готовиться для того, чтобы продолжить жить в мире и безопасности", - подчеркнул он.

По мнению Виллема-Александра, Нидерланды должны быть готовы к сложным сценариям, оборонная промышленность - работать в масштабах, необходимых для потенциального конфликта, а страна в целом должна "вооружаться до зубов", чтобы гарантировать мирную жизнь.

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