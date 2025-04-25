Король Нідерландів Віллем-Александр: Мир і безпеку сприймали за належне. Ситуація в Україні показала, що країні слід "озброюватися до зубів"

Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що його країна має посилено озброюватися, аби гарантувати власну безпеку.

Про це він сказав під час поїздки на військову базу в Лімбурзі, де проходять навчання українські військові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

"Напевно, ми занадто сприймали як належне те, що у нас завжди буде мир і безпека. Ситуація в Україні та інші конфлікти демонструють, що це більше не так. Нам справді потрібно готуватися для того, щоб продовжити жити у мирі й безпеці", - наголосив він.

На думку Віллема-Александра, Нідерланди повинні бути готові до складних сценаріїв, оборонна промисловість - працювати у масштабах, необхідних для потенційного конфлікту, а країна загалом має "озброюватися до зубів", щоб гарантувати мирне життя.

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