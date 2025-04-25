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Кличко о мире в обмен на территорию: "Это несправедливо, украинский народ никогда не примет оккупацию"

кличко, виталий

Украинский народ никогда не примет оккупации Россией части украинских территорий. Поэтому вариант мирного соглашения, который заставляет Украину пойти на территориальные уступки ради прекращения военных действий, может быть лишь временным решением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC.

"Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.

Читайте: Мирное соглашение должно быть компромиссом, Украине придется пойти на уступки, - Дуда

Издание отмечает, что Украина может быть вынуждена отдать часть территории в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует территориальных уступок.

Автор: 

Кличко Виталий (4642) оккупация (10152)


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Топ комментарии
+9
ЛНРи ДНРИ-це одно, а лівобережжя, те зовсім інше. лівобережжя ніколи не кричало: путен введи, та ми кормільці... південь тупо здали кацапам, а лнр і днр - маємо. те що маємо...
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25.04.2025 13:15
+4
В США цього не прочитають.
А, якщо і прочитають - то Трап, як справжній агент ***** "Краснов", все-одно має зобов'язання виконувати інструкції від свого куратора. І буде виконувати.
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25.04.2025 13:05
+4
тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим Джерело: https://censor.net/ua/n3548757

немає нічого більш постійного, ніж тимчасове!!!!
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25.04.2025 13:17
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Правила форума Совет форумчан
В США цього не прочитають.
А, якщо і прочитають - то Трап, як справжній агент ***** "Краснов", все-одно має зобов'язання виконувати інструкції від свого куратора. І буде виконувати.
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25.04.2025 13:05 Ответить
«Народ»на ТОТ ненавидить Україну і вважає саме її винною в тому,що сталося.Вони «любили»Україну лише тоді,коли з линири динири в Україну по пенсію їздили.
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25.04.2025 13:09 Ответить
ЛНРи ДНРИ-це одно, а лівобережжя, те зовсім інше. лівобережжя ніколи не кричало: путен введи, та ми кормільці... південь тупо здали кацапам, а лнр і днр - маємо. те що маємо...
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25.04.2025 13:15 Ответить
Привладним особам, вивчати треба, КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ, КАРНИЙ КОДЕКС та Заповіт Т Г Шевченка з Кобзарем!
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25.04.2025 13:12 Ответить
тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим Джерело: https://censor.net/ua/n3548757

немає нічого більш постійного, ніж тимчасове!!!!
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25.04.2025 13:17 Ответить
За що пана Турчинова , за Крим ? Але , 99% ментів , військових в Криму ,не виконали наказ Турчинова і перейшли на сторону зла . То кого треба судити ? А може тебе Сум , за розповсюдження брехні ?
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25.04.2025 14:49 Ответить
 
 