Кличко о мире в обмен на территорию: "Это несправедливо, украинский народ никогда не примет оккупацию"

Украинский народ никогда не примет оккупации Россией части украинских территорий. Поэтому вариант мирного соглашения, который заставляет Украину пойти на территориальные уступки ради прекращения военных действий, может быть лишь временным решением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC.

"Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.

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Издание отмечает, что Украина может быть вынуждена отдать часть территории в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует территориальных уступок.