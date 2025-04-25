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Кличко про мир в обмін на територію: "Це несправедливо, український народ ніколи не прийме окупації"

кличко,віталій

Український народ ніколи не прийме окупації росією частини українських територій. Тому варіант мирної угоди, який змушує Україну піти на територіальні поступки заради припинення військових дій, може бути лише тимчасовим рішенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю BBC.

"Один зі сценаріїв – це віддати частину території. Це не справедливо. Український народ ніколи не прийме окупацію територій Росією", - упевнений Кличко.

Він вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.

"Заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", - сказав Кличко.

Читайте: Мирна угода має бути компромісом, Україні доведеться піти на поступки, - Дуда

Видання зазначає, що Україна може бути змушена віддати частину території в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає територіальних поступок.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) окупація (6697)


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Топ коментарі
+6
ЛНРи ДНРИ-це одно, а лівобережжя, те зовсім інше. лівобережжя ніколи не кричало: путен введи, та ми кормільці... південь тупо здали кацапам, а лнр і днр - маємо. те що маємо...
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25.04.2025 13:15
+4
тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим Джерело: https://censor.net/ua/n3548757

немає нічого більш постійного, ніж тимчасове!!!!
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25.04.2025 13:17
+3
В США цього не прочитають.
А, якщо і прочитають - то Трап, як справжній агент ***** "Краснов", все-одно має зобов'язання виконувати інструкції від свого куратора. І буде виконувати.
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25.04.2025 13:05
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В США цього не прочитають.
А, якщо і прочитають - то Трап, як справжній агент ***** "Краснов", все-одно має зобов'язання виконувати інструкції від свого куратора. І буде виконувати.
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25.04.2025 13:05 Відповісти
«Народ»на ТОТ ненавидить Україну і вважає саме її винною в тому,що сталося.Вони «любили»Україну лише тоді,коли з линири динири в Україну по пенсію їздили.
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25.04.2025 13:09 Відповісти
ЛНРи ДНРИ-це одно, а лівобережжя, те зовсім інше. лівобережжя ніколи не кричало: путен введи, та ми кормільці... південь тупо здали кацапам, а лнр і днр - маємо. те що маємо...
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25.04.2025 13:15 Відповісти
Привладним особам, вивчати треба, КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ, КАРНИЙ КОДЕКС та Заповіт Т Г Шевченка з Кобзарем!
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25.04.2025 13:12 Відповісти
тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим Джерело: https://censor.net/ua/n3548757

немає нічого більш постійного, ніж тимчасове!!!!
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25.04.2025 13:17 Відповісти
США не в силах змусити Україну поступитися Констітуцієй.Українська влада в силах сама здати теріторії і пояснити що "була змушена".Але це -зрада і злочин. (турчинова за злочин ніхто не притягнув,навіть не обговорювалось).Я вірю що цей злочин не відбудеться.
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25.04.2025 13:28 Відповісти
За що пана Турчинова , за Крим ? Але , 99% ментів , військових в Криму ,не виконали наказ Турчинова і перейшли на сторону зла . То кого треба судити ? А може тебе Сум , за розповсюдження брехні ?
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25.04.2025 14:49 Відповісти
 
 