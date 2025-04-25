Макрон заявил, что Путин должен "перестать лгать", - посольство Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Путину следует прекратить врать разговорами о готовности к миру.

Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пояснили в посольстве, Макрон подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: государство последовательно выступает за суверенитет народов и территориальную целостность в рамках международного права. Он подчеркнул, что Франция не придерживается двойных стандартов.

Относительно Украины Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать право украинского народа жить в мире на своей земле, в пределах международно признанных границ. Он напомнил, что агрессором является Россия, а жертвой - Украина.

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Макрон отметил значительный шаг президента Украины Владимира Зеленского, который согласился на безусловное прекращение огня по инициативе США. В связи с этим, по словам Макрона, возмущение Вашингтона должно быть направлено только на одно лицо - Владимира Путина, который до сих пор не согласился на мир.

"Президент Республики заявил, что президент Путин должен "прекратить врать": говорить, что он хочет мира и при этом продолжать бомбить Украину и забирать жизни, как это было вчера вечером в Киеве, - это несовместимые вещи", - рассказали в посольстве.

В завершение Макрон подчеркнул, что только после достижения прекращения огня можно будет говорить о построении справедливого и долговременного мира.