Макрон заявил, что Путин должен "перестать лгать", - посольство Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Путину следует прекратить врать разговорами о готовности к миру.
Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пояснили в посольстве, Макрон подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: государство последовательно выступает за суверенитет народов и территориальную целостность в рамках международного права. Он подчеркнул, что Франция не придерживается двойных стандартов.
Относительно Украины Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать право украинского народа жить в мире на своей земле, в пределах международно признанных границ. Он напомнил, что агрессором является Россия, а жертвой - Украина.
Макрон отметил значительный шаг президента Украины Владимира Зеленского, который согласился на безусловное прекращение огня по инициативе США. В связи с этим, по словам Макрона, возмущение Вашингтона должно быть направлено только на одно лицо - Владимира Путина, который до сих пор не согласился на мир.
"Президент Республики заявил, что президент Путин должен "прекратить врать": говорить, что он хочет мира и при этом продолжать бомбить Украину и забирать жизни, как это было вчера вечером в Киеве, - это несовместимые вещи", - рассказали в посольстве.
В завершение Макрон подчеркнул, что только после достижения прекращения огня можно будет говорить о построении справедливого и долговременного мира.
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Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
/15 березня 2024/
ви шо там у своїй Франції, у сосну влупилися?!
рудий на таке не підписувався, він не згоден
(І. Нечуй-Левицький);
Старшина: Нехай собі чешуть язики! Собака (путін) бреше, а вітер несе
(І. Карпенко-Карий);
На селі було тихо. Тільки десь на далекому кутку сонно брехав собака (путін) (О. Донченко);
Дорогою їхали парубки на конях .. Їм настрічу вибігали собаки (русскіє), гналися за кіньми й брехали (Б. Лепкий);
Позаду ячали голоси, брехав пес (Ю. Мушкетик).
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