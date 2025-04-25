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Новости Заявления Путина об Украине Посредничество Макрона
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Макрон заявил, что Путин должен "перестать лгать", - посольство Франции

Макрон о лжи Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Путину следует прекратить врать разговорами о готовности к миру.

Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пояснили в посольстве, Макрон подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: государство последовательно выступает за суверенитет народов и территориальную целостность в рамках международного права. Он подчеркнул, что Франция не придерживается двойных стандартов.

Относительно Украины Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать право украинского народа жить в мире на своей земле, в пределах международно признанных границ. Он напомнил, что агрессором является Россия, а жертвой - Украина.

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Макрон отметил значительный шаг президента Украины Владимира Зеленского, который согласился на безусловное прекращение огня по инициативе США. В связи с этим, по словам Макрона, возмущение Вашингтона должно быть направлено только на одно лицо - Владимира Путина, который до сих пор не согласился на мир.

"Президент Республики заявил, что президент Путин должен "прекратить врать": говорить, что он хочет мира и при этом продолжать бомбить Украину и забирать жизни, как это было вчера вечером в Киеве, - это несовместимые вещи", - рассказали в посольстве.

В завершение Макрон подчеркнул, что только после достижения прекращения огня можно будет говорить о построении справедливого и долговременного мира.

Автор: 

Франция (3513) Макрон Эмманюэль (1304)


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Топ комментарии
+4
Молодці
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25.04.2025 16:39
+3
Респект Президенту Макрону!
Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
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25.04.2025 16:45
+3
Макрон +!
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25.04.2025 16:46
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Молодці
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25.04.2025 16:39 Ответить
Респект Президенту Макрону!
Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
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25.04.2025 16:45 Ответить
Йому легко, він не агент ху...ла як трампонутий. А ху...ло над такими влади не має
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25.04.2025 16:59 Ответить
"Макрон застеріг президента рф від погроз щодо застосування ядерної зброї, нагадавши, що Франція теж її має, тож «недоречно їй погрожувати»."
/15 березня 2024/
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25.04.2025 17:15 Ответить
Оце красава. Подзвони в 100500 раз і скажи йому це Еманюель.
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25.04.2025 16:45 Ответить
Макрон +!
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25.04.2025 16:46 Ответить
Брехун не може припинити брехати-бо він брехун...
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25.04.2025 16:50 Ответить
як це - заборонити брехлу брехати?
ви шо там у своїй Франції, у сосну влупилися?!
рудий на таке не підписувався, він не згоден
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25.04.2025 16:55 Ответить
Ху...лу легше дихати припинити чим брехати
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25.04.2025 16:57 Ответить
ВОТ КАЗОЛОСЬ БЫ ОБЫЧНЫЙ ФРАНЦУЗ, А КАКОЙ УМНЫЙ!
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25.04.2025 16:59 Ответить
супруга учительница
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25.04.2025 17:05 Ответить
І що він там палить, яка заправа в люльці? Яка неправда, та то ж,так має бути.!!! Ех люди, та всі грають свою гру. А нам то кидають, як кістку голу собаці.
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25.04.2025 17:04 Ответить
Собаки (русскіє) брехали, аж вили, неначе за поли когось водили
(І. Нечуй-Левицький);

Старшина: Нехай собі чешуть язики! Собака (путін) бреше, а вітер несе

(І. Карпенко-Карий);

На селі було тихо. Тільки десь на далекому кутку сонно брехав собака (путін) (О. Донченко);

Дорогою їхали парубки на конях .. Їм настрічу вибігали собаки (русскіє), гналися за кіньми й брехали (Б. Лепкий);

Позаду ячали голоси, брехав пес (Ю. Мушкетик).
.
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25.04.2025 17:11 Ответить
République Français!
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25.04.2025 17:18 Ответить
Франція підписує військово-політичний союз з Україною, в той же день Макарон віддає наказ на введення військ в Україну, та надсилає винищувачі з ядерними боєголовками.... Стоп, нє, стурбованість і заяви значно простіше)
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25.04.2025 17:32 Ответить
Тримай кишеню ширше!
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25.04.2025 18:04 Ответить
 
 