Макрон заявив, що Путін повинен "припинити брехати", - посольство Франції
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Путіну варто припинити брехати розмовами про готовність до миру.
Про це повідомили у посольстві Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пояснили у посольстві, Макрон підкреслив, що позиція Франції залишається незмінною: держава послідовно виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність у межах міжнародного права. Він наголосив, що Франція не дотримується подвійних стандартів.
Стосовно України Макрон заявив, що Франція продовжить підтримувати право українського народу жити в мирі на своїй землі, в межах міжнародно визнаних кордонів. Він нагадав, що агресором є Росія, а жертвою - Україна.
Макрон відзначив значний крок президента України Володимира Зеленського, який погодився на безумовне припинення вогню за ініціативою США. У зв’язку з цим, за словами Макрона, обурення Вашингтона має бути спрямоване лише на одну особу - Володимира Путіна, який досі не погодився на мир.
"Президент Республіки заявив, що президент Путін повинен "припинити брехати": говорити, що він хоче миру й при цьому продовжувати бомбити Україну та забирати життя, як це було вчора ввечері в Києві, - це несумісні речі", - розповіли у посольстві.
На завершення Макрон підкреслив, що лише після досягнення припинення вогню можна буде говорити про побудову справедливого та довготривалого миру.
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Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
/15 березня 2024/
ви шо там у своїй Франції, у сосну влупилися?!
рудий на таке не підписувався, він не згоден
(І. Нечуй-Левицький);
Старшина: Нехай собі чешуть язики! Собака (путін) бреше, а вітер несе
(І. Карпенко-Карий);
На селі було тихо. Тільки десь на далекому кутку сонно брехав собака (путін) (О. Донченко);
Дорогою їхали парубки на конях .. Їм настрічу вибігали собаки (русскіє), гналися за кіньми й брехали (Б. Лепкий);
Позаду ячали голоси, брехав пес (Ю. Мушкетик).
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