Макрон заявив, що Путін повинен "припинити брехати", - посольство Франції

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Путіну варто припинити брехати розмовами про готовність до миру.

Про це повідомили у посольстві Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснили у посольстві, Макрон підкреслив, що позиція Франції залишається незмінною: держава послідовно виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність у межах міжнародного права. Він наголосив, що Франція не дотримується подвійних стандартів.

Стосовно України Макрон заявив, що Франція продовжить підтримувати право українського народу жити в мирі на своїй землі, в межах міжнародно визнаних кордонів. Він нагадав, що агресором є Росія, а жертвою - Україна.

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Макрон відзначив значний крок президента України Володимира Зеленського, який погодився на безумовне припинення вогню за ініціативою США. У зв’язку з цим, за словами Макрона, обурення Вашингтона має бути спрямоване лише на одну особу - Володимира Путіна, який досі не погодився на мир.

"Президент Республіки заявив, що президент Путін повинен "припинити брехати": говорити, що він хоче миру й при цьому продовжувати бомбити Україну та забирати життя, як це було вчора ввечері в Києві, - це несумісні речі", - розповіли у посольстві.

На завершення Макрон підкреслив, що лише після досягнення припинення вогню можна буде говорити про побудову справедливого та довготривалого миру.