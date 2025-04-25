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Новини Заяви Путіна про Україну Посередництво Макрона між Європою та РФ
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Макрон заявив, що Путін повинен "припинити брехати", - посольство Франції

Макрон про брехню Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Путіну варто припинити брехати розмовами про готовність до миру.

Про це повідомили у посольстві Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснили у посольстві, Макрон підкреслив, що позиція Франції залишається незмінною: держава послідовно виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність у межах міжнародного права. Він наголосив, що Франція не дотримується подвійних стандартів.

Стосовно України Макрон заявив, що Франція продовжить підтримувати право українського народу жити в мирі на своїй землі, в межах міжнародно визнаних кордонів. Він нагадав, що агресором є Росія, а жертвою - Україна.

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Макрон відзначив значний крок президента України Володимира Зеленського, який погодився на безумовне припинення вогню за ініціативою США. У зв’язку з цим, за словами Макрона, обурення Вашингтона має бути спрямоване лише на одну особу - Володимира Путіна, який досі не погодився на мир.

"Президент Республіки заявив, що президент Путін повинен "припинити брехати": говорити, що він хоче миру й при цьому продовжувати бомбити Україну та забирати життя, як це було вчора ввечері в Києві, - це несумісні речі", - розповіли у посольстві.

На завершення Макрон підкреслив, що лише після досягнення припинення вогню можна буде говорити про побудову справедливого та довготривалого миру.

Автор: 

Франція (3068) Макрон Емманюель (1458)


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Топ коментарі
+4
Молодці
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25.04.2025 16:39
+3
Респект Президенту Макрону!
Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
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25.04.2025 16:45
+3
Макрон +!
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25.04.2025 16:46
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Молодці
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25.04.2025 16:39 Відповісти
Респект Президенту Макрону!
Не трясеться, як старий Трамп з оточенням, перед воєнним злочинцем прутіним********, який убиває ЛЮДЕЙ, ще з московської війни, проти Ічкерії!!!
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25.04.2025 16:45 Відповісти
Йому легко, він не агент ху...ла як трампонутий. А ху...ло над такими влади не має
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25.04.2025 16:59 Відповісти
"Макрон застеріг президента рф від погроз щодо застосування ядерної зброї, нагадавши, що Франція теж її має, тож «недоречно їй погрожувати»."
/15 березня 2024/
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25.04.2025 17:15 Відповісти
Оце красава. Подзвони в 100500 раз і скажи йому це Еманюель.
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25.04.2025 16:45 Відповісти
Макрон +!
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25.04.2025 16:46 Відповісти
Брехун не може припинити брехати-бо він брехун...
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25.04.2025 16:50 Відповісти
як це - заборонити брехлу брехати?
ви шо там у своїй Франції, у сосну влупилися?!
рудий на таке не підписувався, він не згоден
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25.04.2025 16:55 Відповісти
Ху...лу легше дихати припинити чим брехати
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25.04.2025 16:57 Відповісти
ВОТ КАЗОЛОСЬ БЫ ОБЫЧНЫЙ ФРАНЦУЗ, А КАКОЙ УМНЫЙ!
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25.04.2025 16:59 Відповісти
супруга учительница
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25.04.2025 17:05 Відповісти
І що він там палить, яка заправа в люльці? Яка неправда, та то ж,так має бути.!!! Ех люди, та всі грають свою гру. А нам то кидають, як кістку голу собаці.
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25.04.2025 17:04 Відповісти
Собаки (русскіє) брехали, аж вили, неначе за поли когось водили
(І. Нечуй-Левицький);

Старшина: Нехай собі чешуть язики! Собака (путін) бреше, а вітер несе

(І. Карпенко-Карий);

На селі було тихо. Тільки десь на далекому кутку сонно брехав собака (путін) (О. Донченко);

Дорогою їхали парубки на конях .. Їм настрічу вибігали собаки (русскіє), гналися за кіньми й брехали (Б. Лепкий);

Позаду ячали голоси, брехав пес (Ю. Мушкетик).
.
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25.04.2025 17:11 Відповісти
République Français!
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25.04.2025 17:18 Відповісти
Франція підписує військово-політичний союз з Україною, в той же день Макарон віддає наказ на введення військ в Україну, та надсилає винищувачі з ядерними боєголовками.... Стоп, нє, стурбованість і заяви значно простіше)
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25.04.2025 17:32 Відповісти
Тримай кишеню ширше!
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25.04.2025 18:04 Відповісти
 
 