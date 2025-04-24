Питання про статус Криму наразі не на часі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що питання статусу окупованого Росією українського Криму наразі не є предметом для обговорення.
Про це повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання про статус півострова наразі не на часі, і не нам його вирішувати", - зазначив Макрон.
Коментар французького лідера прозвучав на тлі заяви Трампа у соцмережі Truth Social, де той написав, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова президента України Володимира Зеленського, мовляв, "шкодять мирним переговорам". У Кремлі вже встигли підтримати висловлювання Трампа.
На думку Макрона, Дональд Трамп "описує ситуацію де-факто", однак це не означає, що світ має миритися з російською агресією.
"Чи означає це, що ми повинні дати Росії свободу дій? Ні", - наголосив президент Франції.
Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Згодом Дональд Трамп заявив, що Зеленського не просять визнавати Крим російським, оскільки той "був втрачений багато років тому".
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А європейцям зайвий раз нагадати , що світ ніколи не визнає окупованих територій , це зараз - дати ще один козир українцям в цій боротьбі
Але ж трампон ідіот і не дивиться хоч на крок вперед.
А параша рано или поздно физически будет уничтожена со всеми её свинособаками.
Юридично визати окупацію навіть США не буде.
Без визнання Україною у Трампа б було зіро шансів пропихнути це визнання через Конгрес і будь-яка спроба це зробити щє б гірше вжарила по і без того шаткому його положенню у білому будинку.