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Питання про статус Криму наразі не на часі, - Макрон

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що питання статусу окупованого Росією українського Криму наразі не є предметом для обговорення.

Про це повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання про статус півострова наразі не на часі, і не нам його вирішувати", - зазначив Макрон.

Коментар французького лідера прозвучав на тлі заяви Трампа у соцмережі Truth Social, де той написав, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова президента України Володимира Зеленського, мовляв, "шкодять мирним переговорам". У Кремлі вже встигли підтримати висловлювання Трампа.

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На думку Макрона, Дональд Трамп "описує ситуацію де-факто", однак це не означає, що світ має миритися з російською агресією.

"Чи означає це, що ми повинні дати Росії свободу дій? Ні", - наголосив президент Франції.

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Згодом Дональд Трамп заявив, що Зеленського не просять визнавати Крим російським, оскільки той "був втрачений багато років тому".

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Автор: 

Крим (14161) Макрон Емманюель (1458)


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Топ коментарі
+5
О,хоч одни ще тримаецця.А то Дула вже хоче на підтанцовку до трампа.Хоча,трамп кіне Дуду і не залицить війск у Польщи.Дуда,буде і війна і ганьба.
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24.04.2025 17:21
+3
Взагалі то - Крим завжди начасі
А європейцям зайвий раз нагадати , що світ ніколи не визнає окупованих територій , це зараз - дати ще один козир українцям в цій боротьбі
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24.04.2025 17:23
+2
Якщо віддати Крим, то дуже начасі постає доля країн Балтії, які були окуповані з 40го до 91го.
Але ж трампон ідіот і не дивиться хоч на крок вперед.
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24.04.2025 17:29
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О,хоч одни ще тримаецця.А то Дула вже хоче на підтанцовку до трампа.Хоча,трамп кіне Дуду і не залицить війск у Польщи.Дуда,буде і війна і ганьба.
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24.04.2025 17:21 Відповісти
Дуду волинська рєзня під'їла. І взагалі після рольніков їх майбутнє в надійних руках! Нехай цей милий дуда бодро крокує на бодрий ґуй.
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24.04.2025 17:27 Відповісти
Ну Мелоні не словом, а ділом ломанулася лизати трумпу мінєта і шо? В нього давно не стоїть, йому би шльондрами з масви обісцятися, а тут то італійка, то дуда, то Макрон!
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24.04.2025 17:30 Відповісти
Взагалі то - Крим завжди начасі
А європейцям зайвий раз нагадати , що світ ніколи не визнає окупованих територій , це зараз - дати ще один козир українцям в цій боротьбі
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24.04.2025 17:23 Відповісти
Якщо віддати Крим, то дуже начасі постає доля країн Балтії, які були окуповані з 40го до 91го.
Але ж трампон ідіот і не дивиться хоч на крок вперед.
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24.04.2025 17:29 Відповісти
Які вони всі розумні і сміливі, але тільки до того як мова заходить про миротворців або іншу особисту участь у стримуванні агресора.
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24.04.2025 17:32 Відповісти
жабоед ссыкливый,а что ко времени?когда русня твою францию проглотит?!
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24.04.2025 18:08 Відповісти
русня у "жабоєда" хіба що відсмоктати може, в нього ядерка.
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24.04.2025 18:54 Відповісти
Крым это Украина юридически, и рано или поздно вернётся в состав Украины физически.
А параша рано или поздно физически будет уничтожена со всеми её свинособаками.
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24.04.2025 18:11 Відповісти
Чому всі ЗМІ пишуть , що від України США вимагає юридично визнати Крим російським? Трамп вчора по телебачанню заявив , що не вимагав від Зеленського юридично визнати окупацію.
Юридично визати окупацію навіть США не буде.
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24.04.2025 18:17 Відповісти
Якби б Україна визнала, краснов міг би на цій підставі запустити визнання в Конгресі. Трамп вочевидь вимагав від Зеленського визнати окупацію юридично, а вчора по телебаченню набрехунькав, що нібито не вимагав.

Без визнання Україною у Трампа б було зіро шансів пропихнути це визнання через Конгрес і будь-яка спроба це зробити щє б гірше вжарила по і без того шаткому його положенню у білому будинку.
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24.04.2025 18:59 Відповісти
Сьогодні виступав колишній посол України в США і говорив, що США не вимагають і не вимагали визнання Криму юридично від України. І розкритикував всіх зелених переговорників.
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24.04.2025 22:46 Відповісти
Вірно Макроне. За що боролися у 1854 році!
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24.04.2025 18:57 Відповісти
Наразі??!!! Щоб вам добре було..... , як нам!
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24.04.2025 19:12 Відповісти
Ху-ло все затіяв в першу чергу за Крим.
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24.04.2025 21:10 Відповісти
 
 