Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про Крим, сказав, що та збігається з баченням РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандистські ЗМІ.
За його словами, Москва бачить "певні розбіжності у переговорному процесі щодо українського врегулювання між США, Європою та Україною".
"Заява Трампа про те, що Україна вже багато років тому втратила Крим повністю кореспондується з розумінням Москви", - зазначив Пєсков.
Також він сказав, що Кремль не коментуватиме чутки про деталі "мирного плану".
Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Згодом Дональд Трамп заявив, що Зеленського не просять визнавати Крим російським, оскільки той "був втрачений багато років тому".
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нищеты.
То що вони Всі Там такі Жжж як рудий дідуган?!
а те що ,щось зміниться у демократів і попадуть більше на слідуючих виборах в конгресс
Надежда только на здоровую массу американцев, они могут поменять власть!
путин и трамп - близнецы-братья -
мы говорим путин, подразумеваем - трамп,
мы говорим трамп, подразумеваем - путин.
Тільки не говоріть від імені всієї України .
Після Трумана зі Штатів союзник як з лайна куля, коротше.
Сумна правда....
Кто бы сомневался . . .