Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про Крим, сказав, що та збігається з баченням РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Москва бачить "певні розбіжності у переговорному процесі щодо українського врегулювання між США, Європою та Україною".

"Заява Трампа про те, що Україна вже багато років тому втратила Крим повністю кореспондується з розумінням Москви", - зазначив Пєсков.

Також він сказав, що Кремль не коментуватиме чутки про деталі "мирного плану".

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Згодом Дональд Трамп заявив, що Зеленського не просять визнавати Крим російським, оскільки той "був втрачений багато років тому".

Читайте: Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ