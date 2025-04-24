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Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков

У Кремлі прокоментували заяву Трампа про Крим

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про Крим, сказав, що та збігається з баченням РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Москва бачить "певні розбіжності у переговорному процесі щодо українського врегулювання між США, Європою та Україною".

"Заява Трампа про те, що Україна вже багато років тому втратила Крим повністю кореспондується з розумінням Москви", - зазначив Пєсков.

Також він сказав, що Кремль не коментуватиме чутки про деталі "мирного плану".

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Згодом Дональд Трамп заявив, що Зеленського не просять визнавати Крим російським, оскільки той "був втрачений багато років тому".

Читайте: Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ

Автор: 

Крим (14161) Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+12
Кажеться Штірліца спалили. Цікаво а Доні знає російську мову чи просто мовчки смокче?
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24.04.2025 13:09
+10
Саме тому ви разом ідете *****.
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24.04.2025 13:11
+9
Америку, под руководством трампа, ждёт судьба совка, будет она развалена и доведена до полной

нищеты.
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24.04.2025 13:10
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Свої ж люди! - на одній хвилі - **** він стільки років шифрувався!
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24.04.2025 13:08 Відповісти
А хто в цьому сумнівався, хіба що дурний.
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24.04.2025 13:22 Відповісти
трамп- кремлівська папуга *****
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24.04.2025 15:09 Відповісти
Кажеться Штірліца спалили. Цікаво а Доні знає російську мову чи просто мовчки смокче?
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24.04.2025 13:09 Відповісти
Ні, не знає, але бл%ді в моцкві (у 80-х роках минулого століття, і у 2000-х) йому явно "зайшли".
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24.04.2025 13:11 Відповісти
Ні, не кажеться, а Здається, ), а ось те, що орки та доні--ділять Світ! - уявіть собі - Свідомо, за домовленістю, враховуючи всі наслідки та можливі протидії, забивши на все та на всіх, йдуть до своєї мети, Це! цілком можливо. ось тоді, хто смоктатиме?? Єдиний шанс протистояти цьому Злу, це всеосяжна! блискавична!!!, мобілізація Європи. Але не думаю, що вони, на сьогоднішній день, повністю уявляють собі, оцей насуваючийся армагеддон, та його наслідки,(
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24.04.2025 13:47 Відповісти
У сексі слова не обов'язкові.
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24.04.2025 14:50 Відповісти
Та кажи вже прямо: "Писалася в кремлі"
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24.04.2025 13:09 Відповісти
Америку, под руководством трампа, ждёт судьба совка, будет она развалена и доведена до полной

нищеты.
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24.04.2025 13:10 Відповісти
Саме прикольно Що Всі в Америці Мовчки Спостерігають за цім Трампоном☝️🤔🤔
То що вони Всі Там такі Жжж як рудий дідуган?!
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24.04.2025 13:17 Відповісти
Може й не такі, але їм здебільшого пох.. що там відбувається в якійсь Україні. Де США а де Україна, між ними ж прекрасний океан і ще багато суші
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24.04.2025 13:23 Відповісти
Підозрюю, що "всі", це тільки демократи та невеличка купка респів. Решті--пох, допоки ціни не полізли вгору. А той, хто голосував за рудого шахрая, мабуть насолоджуються усим цим.
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24.04.2025 14:59 Відповісти
єдина надія...ні не напришелепкуватих американців,
а те що ,щось зміниться у демократів і попадуть більше на слідуючих виборах в конгресс
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24.04.2025 13:20 Відповісти
А демократов кто будет выбирать, не американцы, а папуасы?

Надежда только на здоровую массу американцев, они могут поменять власть!
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24.04.2025 13:28 Відповісти
Ще б заяви агента краснова не збігалися з вашими.
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24.04.2025 13:10 Відповісти
Два невука,яки повінни сідити пожиттево.
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24.04.2025 13:10 Відповісти
Так ніхто і не сумнівається.
путин и трамп - близнецы-братья -
мы говорим путин, подразумеваем - трамп,
мы говорим трамп, подразумеваем - путин.
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24.04.2025 13:10 Відповісти
Ми кажемо ху...ло, і думаємо о трампе, а о ху...ле ми зовсім не думаємо, ми бажаємо побачити його на концерті кабздоха
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24.04.2025 13:51 Відповісти
Саме тому ви разом ідете *****.
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24.04.2025 13:11 Відповісти
Проблема в тому, що в реальності найух зараз йдемо ми
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24.04.2025 13:24 Відповісти
Якщо йдете то йдіть . Мовчки .
Тільки не говоріть від імені всієї України .
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24.04.2025 13:44 Відповісти
Хай щастить, крокуй сміливо але без нас
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24.04.2025 13:48 Відповісти
Та-дамм...Китай не визнає Крим російським.
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24.04.2025 13:15 Відповісти
Розмова G6+ЄС давно вже напрошується із Китаєм...про реальний немирний план.
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24.04.2025 13:18 Відповісти
Чого це? Це автоматично відкриє Китаю шлях до Тайваню. Можливо саме заради цього посіпаки Сі куйло і тромб стараються. Не покладаючи прутня на рояль.
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24.04.2025 13:20 Відповісти
Так в них навпаки побудована пропаганда. Вони стверджують, що Китай та Тайвань - одне ціле. Як Крим та Україна. Неможна відривати Тайвань від Китаю , як й Крим від України. Отже, Китай поверне собі Тайвань, а Україна - Крим. Саме тому вони змушені стояти на засадах територіальної цілісності - України та, логічно, своєї.
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24.04.2025 13:45 Відповісти
З Тайванем зовсім інша історія. Його незалежність не визнають навіть самі Штати. І Штати самі віддали місце Тайваню в ООН комунякам з материка в 70-х.
Після Трумана зі Штатів союзник як з лайна куля, коротше.
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24.04.2025 13:48 Відповісти
Та яка вже буде різниця?
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24.04.2025 14:50 Відповісти
Трамп теж хоче двіж...з Мексикою,Канадою, Гренландією...)(уйлу можна ,а шо Трамп гірше ? І насрати на всі міжнародні папери,ними все давно сраку підтерають
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24.04.2025 13:17 Відповісти
підтИрають 😂

Сумна правда....
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24.04.2025 13:26 Відповісти
та ми знаємо
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24.04.2025 13:20 Відповісти
По ходу, скоро у Криму можуть з'явитися військові бази США...
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24.04.2025 13:24 Відповісти
але спочатку трампон почне надавати пуйлу зброю.
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24.04.2025 14:40 Відповісти
путін рівно трамп
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24.04.2025 13:25 Відповісти
Ще б пак! Тут і "базара нет, чисто по понятиям!"
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24.04.2025 13:25 Відповісти
То есть оба строем идут на йух.
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24.04.2025 13:26 Відповісти
Ось і фінальний знак оклику! Хто має вуха - почує, зрячий - побачить, розумний - зрозуміє і вжахнеться. І лише трампівські хом'ячки будуть і далі хлопати вухами. Велич США помістилася під кацапську шконку.
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24.04.2025 13:28 Відповісти
руда, обіссяна "консерва",не те що вибухнула,а розлетілася на дрібні,смердючі шматки.
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24.04.2025 13:32 Відповісти
Мабуть добре фсб тримає трампа за одне місце.
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24.04.2025 13:40 Відповісти
Американці можуть пишатися своїм вибором.
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24.04.2025 13:43 Відповісти
Два дебіла це сила, тільки є ще міжнародне право, піськову треба швидше валізи ху...ла зачищати та читати хоча щось.
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24.04.2025 13:44 Відповісти
Яке розуміння? Якщо відібрав у когось силою- то воно законно твоє? До чого цей світ дожився?
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24.04.2025 13:45 Відповісти
Надіємось на ЗСУ і підримуємо нашу владу.Ніяких договорняків і кордони 1991 року. Перемога нам потрібна а не здача територій. Тримаймо стрій
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24.04.2025 13:50 Відповісти
..пішли ви усі *****, разом з Трампом!!!
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24.04.2025 13:50 Відповісти
Семейнре фото "Маньяк и идиот". Смотрите не перепутайте
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24.04.2025 13:51 Відповісти
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24.04.2025 14:10 Відповісти
Ми і не сумнівалися що трамп заодно із вбивцями і маніяками
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24.04.2025 14:17 Відповісти
Оба и отсосут.
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24.04.2025 14:22 Відповісти
піськов, не пали свого агента, хоча... краснов вже давно спалений.
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24.04.2025 14:30 Відповісти
Коли вже ці підозри - трамп та путлер, почнуть трахати друг-дружку у сраку. Це було б логічно і повністю співпадало з їхньою поведінкою та життєвим кредо.
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24.04.2025 14:31 Відповісти
Хто б міг подумати...
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24.04.2025 14:32 Відповісти
Це все хитрий план Трампа! Ви нічого не розумієте!
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24.04.2025 14:51 Відповісти
Агент Краснов у дії. Пришелепкуватий рудий відробляє,не розуміючи,що він на гачку пожиттєво.
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24.04.2025 15:11 Відповісти
Два дебіла- це є сила. А з таким прес- секретарем,то взагалі...
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24.04.2025 15:30 Відповісти
Спочатку Трамп повинен віддати русні Аляску,а тоді просити пиню припинити вогонь на 30 днів.
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24.04.2025 15:34 Відповісти
Сумно, що трамп зміг так швидко опустити країну, яка завжди вважалась лідером світової демократії.
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24.04.2025 15:40 Відповісти
...та ти шо?!
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24.04.2025 15:46 Відповісти
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про Крим, сказав, що та збігається з баченням РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3548555

Кто бы сомневался . . .
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24.04.2025 16:20 Відповісти
 
 