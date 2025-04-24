Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о Крыме, сказал, что оно совпадает с видением РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.
По его словам, Москва видит "определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной".
"Заявление Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым полностью корреспондируется с пониманием Москвы", - отметил Песков.
Также он сказал, что Кремль не будет комментировать слухи о деталях "мирного плана".
Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Впоследствии Дональд Трамп заявил, что Зеленского не просят признавать Крым российским, поскольку тот "был потерян много лет назад".
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нищеты.
То що вони Всі Там такі Жжж як рудий дідуган?!
а те що ,щось зміниться у демократів і попадуть більше на слідуючих виборах в конгресс
Надежда только на здоровую массу американцев, они могут поменять власть!
путин и трамп - близнецы-братья -
мы говорим путин, подразумеваем - трамп,
мы говорим трамп, подразумеваем - путин.
Тільки не говоріть від імені всієї України .
Після Трумана зі Штатів союзник як з лайна куля, коротше.
Сумна правда....
Кто бы сомневался . . .