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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Крыме

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о Крыме, сказал, что оно совпадает с видением РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Москва видит "определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной".

"Заявление Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым полностью корреспондируется с пониманием Москвы", - отметил Песков.

Также он сказал, что Кремль не будет комментировать слухи о деталях "мирного плана".

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что Зеленского не просят признавать Крым российским, поскольку тот "был потерян много лет назад".

Читайте: Трамп признался помощникам, что переговоры по Украине оказались сложнее, чем он надеялся, - WSJ

Автор: 

Крым (26397) Песков Дмитрий (1879) россия (95569) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+12
Кажеться Штірліца спалили. Цікаво а Доні знає російську мову чи просто мовчки смокче?
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24.04.2025 13:09
+10
Саме тому ви разом ідете *****.
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24.04.2025 13:11
+9
Америку, под руководством трампа, ждёт судьба совка, будет она развалена и доведена до полной

нищеты.
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24.04.2025 13:10
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Свої ж люди! - на одній хвилі - **** він стільки років шифрувався!
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24.04.2025 13:08 Ответить
А хто в цьому сумнівався, хіба що дурний.
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24.04.2025 13:22 Ответить
трамп- кремлівська папуга *****
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24.04.2025 15:09 Ответить
Кажеться Штірліца спалили. Цікаво а Доні знає російську мову чи просто мовчки смокче?
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24.04.2025 13:09 Ответить
Ні, не знає, але бл%ді в моцкві (у 80-х роках минулого століття, і у 2000-х) йому явно "зайшли".
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24.04.2025 13:11 Ответить
Ні, не кажеться, а Здається, ), а ось те, що орки та доні--ділять Світ! - уявіть собі - Свідомо, за домовленістю, враховуючи всі наслідки та можливі протидії, забивши на все та на всіх, йдуть до своєї мети, Це! цілком можливо. ось тоді, хто смоктатиме?? Єдиний шанс протистояти цьому Злу, це всеосяжна! блискавична!!!, мобілізація Європи. Але не думаю, що вони, на сьогоднішній день, повністю уявляють собі, оцей насуваючийся армагеддон, та його наслідки,(
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24.04.2025 13:47 Ответить
У сексі слова не обов'язкові.
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24.04.2025 14:50 Ответить
Та кажи вже прямо: "Писалася в кремлі"
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24.04.2025 13:09 Ответить
Америку, под руководством трампа, ждёт судьба совка, будет она развалена и доведена до полной

нищеты.
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24.04.2025 13:10 Ответить
Саме прикольно Що Всі в Америці Мовчки Спостерігають за цім Трампоном☝️🤔🤔
То що вони Всі Там такі Жжж як рудий дідуган?!
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24.04.2025 13:17 Ответить
Може й не такі, але їм здебільшого пох.. що там відбувається в якійсь Україні. Де США а де Україна, між ними ж прекрасний океан і ще багато суші
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24.04.2025 13:23 Ответить
Підозрюю, що "всі", це тільки демократи та невеличка купка респів. Решті--пох, допоки ціни не полізли вгору. А той, хто голосував за рудого шахрая, мабуть насолоджуються усим цим.
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24.04.2025 14:59 Ответить
єдина надія...ні не напришелепкуватих американців,
а те що ,щось зміниться у демократів і попадуть більше на слідуючих виборах в конгресс
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24.04.2025 13:20 Ответить
А демократов кто будет выбирать, не американцы, а папуасы?

Надежда только на здоровую массу американцев, они могут поменять власть!
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24.04.2025 13:28 Ответить
Ще б заяви агента краснова не збігалися з вашими.
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24.04.2025 13:10 Ответить
Два невука,яки повінни сідити пожиттево.
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24.04.2025 13:10 Ответить
Так ніхто і не сумнівається.
путин и трамп - близнецы-братья -
мы говорим путин, подразумеваем - трамп,
мы говорим трамп, подразумеваем - путин.
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24.04.2025 13:10 Ответить
Ми кажемо ху...ло, і думаємо о трампе, а о ху...ле ми зовсім не думаємо, ми бажаємо побачити його на концерті кабздоха
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24.04.2025 13:51 Ответить
Саме тому ви разом ідете *****.
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24.04.2025 13:11 Ответить
Проблема в тому, що в реальності найух зараз йдемо ми
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24.04.2025 13:24 Ответить
Якщо йдете то йдіть . Мовчки .
Тільки не говоріть від імені всієї України .
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24.04.2025 13:44 Ответить
Хай щастить, крокуй сміливо але без нас
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24.04.2025 13:48 Ответить
Та-дамм...Китай не визнає Крим російським.
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24.04.2025 13:15 Ответить
Розмова G6+ЄС давно вже напрошується із Китаєм...про реальний немирний план.
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24.04.2025 13:18 Ответить
Чого це? Це автоматично відкриє Китаю шлях до Тайваню. Можливо саме заради цього посіпаки Сі куйло і тромб стараються. Не покладаючи прутня на рояль.
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24.04.2025 13:20 Ответить
Так в них навпаки побудована пропаганда. Вони стверджують, що Китай та Тайвань - одне ціле. Як Крим та Україна. Неможна відривати Тайвань від Китаю , як й Крим від України. Отже, Китай поверне собі Тайвань, а Україна - Крим. Саме тому вони змушені стояти на засадах територіальної цілісності - України та, логічно, своєї.
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24.04.2025 13:45 Ответить
З Тайванем зовсім інша історія. Його незалежність не визнають навіть самі Штати. І Штати самі віддали місце Тайваню в ООН комунякам з материка в 70-х.
Після Трумана зі Штатів союзник як з лайна куля, коротше.
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24.04.2025 13:48 Ответить
Та яка вже буде різниця?
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24.04.2025 14:50 Ответить
Трамп теж хоче двіж...з Мексикою,Канадою, Гренландією...)(уйлу можна ,а шо Трамп гірше ? І насрати на всі міжнародні папери,ними все давно сраку підтерають
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24.04.2025 13:17 Ответить
підтИрають 😂

Сумна правда....
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24.04.2025 13:26 Ответить
та ми знаємо
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24.04.2025 13:20 Ответить
По ходу, скоро у Криму можуть з'явитися військові бази США...
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24.04.2025 13:24 Ответить
але спочатку трампон почне надавати пуйлу зброю.
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24.04.2025 14:40 Ответить
путін рівно трамп
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24.04.2025 13:25 Ответить
Ще б пак! Тут і "базара нет, чисто по понятиям!"
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24.04.2025 13:25 Ответить
То есть оба строем идут на йух.
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24.04.2025 13:26 Ответить
Ось і фінальний знак оклику! Хто має вуха - почує, зрячий - побачить, розумний - зрозуміє і вжахнеться. І лише трампівські хом'ячки будуть і далі хлопати вухами. Велич США помістилася під кацапську шконку.
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24.04.2025 13:28 Ответить
руда, обіссяна "консерва",не те що вибухнула,а розлетілася на дрібні,смердючі шматки.
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24.04.2025 13:32 Ответить
Мабуть добре фсб тримає трампа за одне місце.
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24.04.2025 13:40 Ответить
Американці можуть пишатися своїм вибором.
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24.04.2025 13:43 Ответить
Два дебіла це сила, тільки є ще міжнародне право, піськову треба швидше валізи ху...ла зачищати та читати хоча щось.
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24.04.2025 13:44 Ответить
Яке розуміння? Якщо відібрав у когось силою- то воно законно твоє? До чого цей світ дожився?
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24.04.2025 13:45 Ответить
Надіємось на ЗСУ і підримуємо нашу владу.Ніяких договорняків і кордони 1991 року. Перемога нам потрібна а не здача територій. Тримаймо стрій
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24.04.2025 13:50 Ответить
..пішли ви усі *****, разом з Трампом!!!
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24.04.2025 13:50 Ответить
Семейнре фото "Маньяк и идиот". Смотрите не перепутайте
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24.04.2025 13:51 Ответить
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24.04.2025 14:10 Ответить
Ми і не сумнівалися що трамп заодно із вбивцями і маніяками
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24.04.2025 14:17 Ответить
Оба и отсосут.
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24.04.2025 14:22 Ответить
піськов, не пали свого агента, хоча... краснов вже давно спалений.
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24.04.2025 14:30 Ответить
Коли вже ці підозри - трамп та путлер, почнуть трахати друг-дружку у сраку. Це було б логічно і повністю співпадало з їхньою поведінкою та життєвим кредо.
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24.04.2025 14:31 Ответить
Хто б міг подумати...
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24.04.2025 14:32 Ответить
Це все хитрий план Трампа! Ви нічого не розумієте!
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24.04.2025 14:51 Ответить
Агент Краснов у дії. Пришелепкуватий рудий відробляє,не розуміючи,що він на гачку пожиттєво.
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24.04.2025 15:11 Ответить
Два дебіла- це є сила. А з таким прес- секретарем,то взагалі...
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24.04.2025 15:30 Ответить
Спочатку Трамп повинен віддати русні Аляску,а тоді просити пиню припинити вогонь на 30 днів.
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24.04.2025 15:34 Ответить
Сумно, що трамп зміг так швидко опустити країну, яка завжди вважалась лідером світової демократії.
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24.04.2025 15:40 Ответить
...та ти шо?!
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24.04.2025 15:46 Ответить
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про Крим, сказав, що та збігається з баченням РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3548555

Кто бы сомневался . . .
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24.04.2025 16:20 Ответить
 
 